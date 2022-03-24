As lágrimas comunicam. Funcionam como palavras, muitas vezes quando elas faltam
As emoções, os sentimentos, nos formam como pessoas e nos fortalecem para a vida
Os gatos inspiram e nos mostram que devemos levar uma vida mais leve, sem nos consumirmos pelas preocupações a ponto de adoecermos
Nossas memórias contam a nossa história. Por isso, é tão importante criarmos momentos marcantes desde a infância
Brincar não é a mesma coisa que brincadeira, nem a mesma coisa que brinquedo. Brincar é uma ação
Segundo estudiosos, desenvolvemos a culpa na infância a partir das relações que construímos
O amor é digno e livre. Falemos dele com coragem e sem buscar sentido, ele é para ser sentido