Elda Veras Jornalista e editora de núcleo do SVM. Um espaço para compartilhar aprendizagens e descobertas sobre a infância e a maternidade, resultantes de leituras, estudos e vivências à flor da pele

Opinião

É preciso chorar

As lágrimas comunicam. Funcionam como palavras, muitas vezes quando elas faltam

Foto frontal Elda Veras
Elda Veras 24 de Março de 2022
Criança precisa expressar os seus sentimentos

Opinião

O poder das emoções que nos habitam

As emoções, os sentimentos, nos formam como pessoas e nos fortalecem para a vida

Foto frontal Elda Veras
Elda Veras 09 de Março de 2022

Opinião

Lições de gato

Os gatos inspiram e nos mostram que devemos levar uma vida mais leve, sem nos consumirmos pelas preocupações a ponto de adoecermos

Foto frontal Elda Veras
Elda Veras 17 de Fevereiro de 2022

Opinião

Para onde as memórias afetivas nos levam

Nossas memórias contam a nossa história. Por isso, é tão importante criarmos momentos marcantes desde a infância

Foto frontal Elda Veras
Elda Veras 09 de Fevereiro de 2022
Brincar aguça o desenvolvimento infantil

Opinião

Você sabe o que é brincar?

Brincar não é a mesma coisa que brincadeira, nem a mesma coisa que brinquedo. Brincar é uma ação

Foto frontal Elda Veras
Elda Veras 26 de Janeiro de 2022
A culpa paralisa as pessoas

Opinião

Vamos falar de culpa?

Segundo estudiosos, desenvolvemos a culpa na infância a partir das relações que construímos

Foto frontal Elda Veras
Elda Veras 19 de Janeiro de 2022
A pademia nos tirou abraços

Opinião

O amor nos torna pessoas melhores

O amor é digno e livre. Falemos dele com coragem e sem buscar sentido, ele é para ser sentido

Foto frontal Elda Veras
Elda Veras 12 de Janeiro de 2022