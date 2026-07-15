A melhor explicação para luzes filmadas por piloto no céu do Ceará

Toda vez que uma luz estranha cruza o céu e o registro cai nas redes sociais, a primeira palavra nos comentários costuma ser a de sempre: alienígena. O reflexo é compreensível. Diante do que não reconhece, muita gente salta logo para a hipótese mais extraordinária, a da visita de outro mundo, e passa por cima de explicações mais próximas e mais prováveis.

Já tratei disso aqui, de vídeos virais a supostos discos voadores que, examinados com calma, terminaram em marketing ou em confusão de interpretação. Uma vez esclarecidos, esses casos couberam sempre em fenômeno natural ou engenho humano, sem que nenhum precisasse de extraterrestres.

O registro mais recente, vindo do céu cearense, chama a atenção por um traço menos comum nessas histórias: a prudência de quem o fez.

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Rogério Mercaldi é piloto, e por isso mesmo uma fonte confiável para relatar o que viu. Na descida de um voo noturno sobre o Ceará, em 4 de julho, apontou a câmera para a janela da cabine e capturou pontos de luz que se moviam e se apagavam aos poucos.

A reação dele é o que dá peso à cena. Treinado para distinguir aviões, estrelas e planetas no escuro, teve a honestidade de dizer que não sabia o que via e listou as suspeitas possíveis: satélite, lixo espacial, meteoro, a Estação Espacial, até ETs.

De uma coisa, porém, tinha certeza: não era outro avião, pois as luzes estavam bem mais altas que qualquer altitude de voo.

É desse espanto de um observador treinado que eu parto. Depois de examinar as imagens e o contexto, arrisco uma resposta que foge tanto do disco voador quanto do satélite: o candidato mais forte é o raio bola.

O que é o raio bola?

A hipótese costuma provocar estranheza, então lembro de onde ela vem. O primeiro registro científico confiável de um raio bola foi feito, justamente, dentro de um avião. Em 19 de março de 1963, o radioastrônomo Roger Jennison viajava num voo noturno da Eastern Airlines entre Nova York e Washington quando a aeronave atravessou uma tempestade e foi envolvida por uma descarga intensa.

Segundos depois, uma esfera luminosa de pouco mais de 20 cm surgiu da cabine de comando e percorreu o corredor a cerca de meio metro dele, mantendo altura e curso por toda a distância em que pôde ser observada. Jennison publicou o relato na revista Nature, em 1969, com a precisão de quem observa por ofício.

Esse caso derruba a objeção mais comum: a de que raio bola só acontece rente ao chão. Ele ocorre em altitude, no nível das nuvens, entre 2 km e 15 km, sempre atrelado à atividade elétrica das tempestades.

E aqui entra o detalhe que sustenta o raciocínio. Julho, no Ceará, é mês de estação seca, quando a atmosfera costuma ficar calma e as tempestades rareiam. Ainda assim, uma tempestade atípica foi registrada no Estado justamente nos dias do avistamento, e com ela veio o ambiente elétrico que o fenômeno exige.

Sem descarga, não há raio bola, e a descarga, na contramão da estação, esteve presente. Um traço do vídeo reforça a leitura. Não havia uma única bola, e sim vários pontos, e o enxame também tem precedente na ciência.

Em janeiro de 1994, na cidade de Neuruppin, na Alemanha, uma descarga positiva de forte intensidade foi seguida de um episódio raro em que pesquisadores contabilizaram pelo menos nove esferas menores, dentro e fora de casas, além de duas maiores, uma delas com o tamanho aparente da Lua cheia pairando sobre os telhados.

Relatos de enxames de raio bola aparecem na literatura ligados a nuvens de tempestade, das quais essas esferas às vezes parecem cair em grupo.

Como se forma um raio bola?

Resta entender como chegaram à altura em que o piloto as viu, e há dois caminhos conhecidos. As esferas podem nascer perto do solo, quando um raio atinge um condutor, e subir arrastadas pelo ar quente e pelos campos elétricos.

Podem também se formar na própria aeronave em voo: registros bem documentados descrevem bolas de plasma surgindo junto ao parabrisa da cabine, precedidas por "chifres" de corona elétrica na superfície do radar do avião, sempre em meio à turbulência elétrica da tempestade. Foi assim, aliás, no caso de Jennison.

Há ainda o movimento das luzes, talvez o traço mais revelador de todos. Um satélite cruza o céu em linhas suaves, num arco contínuo e previsível, porque obedece a uma órbita.

As luzes filmadas trazem uma ondulação no percurso, e bola de plasma não responde a órbita alguma: ela flutua, sobe, desvia, empurrada pelas correntes de ar e pelos campos ao redor.

Some a isso o desaparecimento gradual que o piloto notou, o de luzes que se apagam devagar. Plasma não tem interruptor: ele esfria, perde energia e se dissipa, exatamente esse esmaecer lento que a câmera captou.

Esse mesmo tipo de deslocamento já passou por esta coluna. Em 2023, escrevi sobre um registro do sistema de monitoramento de meteoros do Observatório Otto de Alencar, na Uece, no qual uma esfera de luz se movia de forma desordenada, parava e voltava a seguir adiante.

O andar irregular tem nome na física: lembra o movimento browniano, a agitação aleatória que Robert Brown observou em grãos de pólen e que Einstein explicou em 1905. A bola de luz do céu cearense parece dançar pela mesma razão, jogada pelo meio que a cerca.

O raio bola segue entre os fenômenos mais raros e menos compreendidos da atmosfera, e cada caso pede cautela antes de um veredito. Mas quando reúno a altitude, o ponto de observação dentro do avião, o enxame de pontos, a ondulação do trajeto e as tempestades destes dias, a peça que encaixa é um velho conhecido da física, tão esquivo que muita gente ainda duvida que exista.

Encerro com uma posição que assumo como minha. Passei anos estudando descargas atmosféricas no doutorado, e foi essa convivência com o comportamento dos raios que treinou meu olhar para casos como este.

Quando vejo as luzes do vídeo, reconheço nelas a assinatura de um raio bola, e digo isso com a tranquilidade de quem chegou à conclusão pesando cada evidência, sem repetir moda.

Posso estar enganado, como todo mundo que lida com um fenômeno tão raro. Mas, se me perguntam o que penso, respondo sem rodeios: foi raio bola. A resposta é exótica, admito, e ainda assim nasce na eletricidade da nossa própria atmosfera. De visitantes de outro mundo, mais uma vez, nada.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.