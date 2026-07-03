Fortaleza e outras 59 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até domingo (5); veja locais

O Ceará tem alertas de chuvas intensas e perigo por acumulados de chuvas desta sexta-feira (3) até domingo (5). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 60 cidades estão sob aviso, incluindo Fortaleza.

O primeiro aviso meteorológico emitido pelo Instituto é amarelo e tem validade até o fim desta sexta-feira, com previsão de chuvas entre 20 a 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já a partir da meia-noite de sábado (4), um novo aviso de “perigo”, desta vez laranja, entra em vigor para acumulados de chuva. Neste período, a previsão é de precipitações que podem chegar a 60 mm por hora ou 100 mm por dia.

O órgão alerta para riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com essas áreas de risco.

Nesse cenário, o Inmet dá as seguintes instruções para a população:

Evite enfrentar o mau tempo;

Observe alteração nas encostas;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

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Cidades com aviso de chuvas intensas