Fortaleza e outras 59 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até domingo (5); veja locais

O Ceará tem alertas de chuvas intensas e perigo por acumulados de chuvas desta sexta-feira (3) até domingo (5). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 60 cidades estão sob aviso, incluindo Fortaleza.
O primeiro aviso meteorológico emitido pelo Instituto é amarelo e tem validade até o fim desta sexta-feira, com previsão de chuvas entre 20 a 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já a partir da meia-noite de sábado (4), um novo aviso de “perigo”, desta vez laranja, entra em vigor para acumulados de chuva. Neste período, a previsão é de precipitações que podem chegar a 60 mm por hora ou 100 mm por dia.
O órgão alerta para riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com essas áreas de risco.
Nesse cenário, o Inmet dá as seguintes instruções para a população:
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
Cidades com aviso de chuvas intensas
- Acarape
- Alto Santo
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Baturité
- Beberibe
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cascavel
- Caucaia
- Choró
- Chorozinho
- Ererê
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Iracema
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapiúna
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Limoeiro do Norte
- Maracanaú
- Maranguape
- Milhã
- Morada Nova
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Palhano
- Palmácia
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Potiretama
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Russas
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte