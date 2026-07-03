Fortaleza e outras 59 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até domingo (5); veja locais

Para sábado (4) e domingo (5), órgão alerta para possibilidade de acumulados de até 100 mm.

Escrito por Alexia Vieira alexia.vieira@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 17:00
capa da noticia
Legenda: Chuvas devem se intensificar a partir de sábado (4).
Foto: Davi Rocha.

O Ceará tem alertas de chuvas intensas e perigo por acumulados de chuvas desta sexta-feira (3) até domingo (5). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 60 cidades estão sob aviso, incluindo Fortaleza

O primeiro aviso meteorológico emitido pelo Instituto é amarelo e tem validade até o fim desta sexta-feira, com previsão de chuvas entre 20 a 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

Já a partir da meia-noite de sábado (4), um novo aviso de “perigo”, desta vez laranja, entra em vigor para acumulados de chuva. Neste período, a previsão é de precipitações que podem chegar a 60 mm por hora ou 100 mm por dia. 

O órgão alerta para riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com essas áreas de risco.

Nesse cenário, o Inmet dá as seguintes instruções para a população:

  • Evite enfrentar o mau tempo;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; 
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

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Cidades com aviso de chuvas intensas

  • Acarape
  • Alto Santo
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Aratuba
  • Banabuiú
  • Barreira
  • Baturité
  • Beberibe
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Choró
  • Chorozinho
  • Ererê
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Fortim
  • Guaiúba
  • Guaramiranga
  • Horizonte
  • Ibaretama
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Iracema
  • Itaiçaba
  • Itaitinga
  • Itapiúna
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jaguaruana
  • Limoeiro do Norte
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Milhã
  • Morada Nova
  • Mulungu
  • Ocara
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pacoti
  • Palhano
  • Palmácia
  • Pentecoste
  • Pereiro
  • Pindoretama
  • Potiretama
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Quixeré
  • Redenção
  • Russas
  • São Gonçalo do Amarante
  • São João do Jaguaribe
  • Solonópole
  • Tabuleiro do Norte
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