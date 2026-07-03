Fortaleza e seis cidades da RMF terão falta de água na próxima quarta-feira (8); veja lista

Suspensão terá objetivo de conduzir reparos no sistema de abastecimento da companhia em equipamentos da RMF.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 10:19 (Atualizado às 10:44)
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Legenda: Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz e Maranguape também serão impactados.
Foto: Antonio Guillem/Shutterstock.

Um total de 180 bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana podem ser afetados por desabastecimento de água na próxima quarta-feira (8). O anúncio foi oficializado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) nesta sexta (3).

A suspensão irá acontecer por um serviço de reparos no sistema de abastecimento da companhia em equipamentos que compõem o macrossistema de abastecimento da RMF.

O objetivo, apontou a Cagece em nota, seria "otimizar a segurança das instalações e assegurar eficiência e continuidade no fornecimento de água".

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Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz e Maranguape também serão impactados pela execução dos trabalhos.

Segundo a Cagece, a interrupção de fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião) ocorrerá das 6 às 21 horas do dia 8. 

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Previsão de retomada do abastecimento de água nos bairros

A previsão para a retomada do abastecimento de água não é exata. Segundo a Cagece, ela deve ocorrer gradualmente após a conclusão do serviço. Em áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio do sistema pode ser concluído em até 48 horas.

A orientação é de que a população dos bairros deve armazenar água com antecedência ao desabastecimento, considerando que a ação deve ocorrer com consciência, com prioridade de uso em atividades essenciais e consumo humano.

Confira abaixo a lista completa de municípios e bairros afetados:

Fortaleza (99 bairros)

  • Aerolândia
  • Aeroporto
  • Aldeota
  • Alto da Balança
  • Ancuri
  • Aracapé
  • Autran Nunes
  • Barroso
  • Bela Vista
  • Benfica
  • Boa Vista
  • Bom Futuro
  • Bom Jardim
  • Bom Sucesso
  • Cais do Porto
  • Cajazeiras
  • Cambeba
  • Canindezinho
  • Castelão
  • Centro
  • Cidade 2000
  • Cidade dos Funcionários
  • Coaçu
  • Cocó
  • Conjunto Ceará
  • Conjunto Esperança
  • Conjunto Palmeiras
  • Couto Fernandes
  • Curió
  • Damas
  • De Lourdes
  • Dias Macedo
  • Dionísio Torres
  • Dom Lustosa
  • Edson Queiroz
  • Engenheiro Luciano Cavalcante
  • Farias Brito
  • Fátima
  • Genibaú
  • Granja Lisboa
  • Granja Portugal
  • Guajeru
  • Guararapes
  • Henrique Jorge
  • Itaoca
  • Itaperi
  • Jacarecanga
  • Jangurussu
  • Jardim América
  • Jardim Cearense
  • Jardim das Oliveiras
  • João 23
  • Jóquei Clube
  • José Bonifácio
  • José de Alencar
  • Lagoa Redonda
  • Manoel Sátiro
  • Manuel Dias Branco
  • Maraponga
  • Meireles
  • Messejana
  • Mondubim
  • Montese
  • Moura Brasil
  • Mucuripe
  • Novo Mondubim
  • Pan Americano
  • Papicu
  • Parque Dois Irmãos
  • Parque Iracema
  • Parque Manibura
  • Parque Presidente Vargas
  • Parque Santa Maria
  • Parque Santa Rosa
  • Parque São José
  • Parangaba
  • Parreão
  • Passaré
  • Paupina
  • Pedras
  • Pici
  • Planalto Ayrton Senna
  • Prefeito José Walter
  • Praia de Iracema
  • Praia do Futuro I 
  • Praia do Futuro II
  • Raquel de Queiroz (Dendê)
  • Rodolfo Teófilo
  • Sabiaguaba
  • Salinas
  • Sapiranga
  • São Bento
  • São João do Tauape
  • Serrinha
  • Siqueira
  • Varjota
  • Vicente Pinzon
  • Vila Peri
  • Vila União

Maracanaú (30 bairros)

  • Acaracuzinho
  • Alto Alegre
  • Alto da Mangueira
  • Bandeirantes
  • Bela Vista
  • Centro de Maracanaú
  • Cidade Nova
  • Conjunto Timbó
  • Coqueiral Colônia Antônio Justa
  • Cágado
  • Horto
  • Jardim das Serras
  • Jari
  • Jaçanaú
  • Jenipapeiro
  • Jereissati I
  • Jereissati II
  • Luzardo Viana
  • Metrópole
  • Mucunã
  • Nova Vida
  • Novo Maracanaú
  • Novo Oriente
  • Olho D'água
  • Pajuçara
  • Park Maracanaú
  • Piratininga
  • Santo Sátiro
  • Siqueira
  • Tijuca

Pacatuba (17 bairros)

  • Alto Fechado
  • Boa Vista
  • Bom Futuro
  • Bom Retiro
  • Jereissati III
  • Mãe Rainha III
  • Monguba
  • Morada da Boa Vizinhança I 
  • Morada da Boa Vizinhança II (Mãe Rainha)
  • Morada das Flores
  • Morada das Pétalas
  • Morada dos Buquês
  • Orgulho do Ceará
  • Pavuna
  • Planalto Benjamin
  • Timbó Velho
  • Vila das Flores

Itaitinga (7 bairros)

  • Barrocão
  • Caracanga
  • Gereraú
  • Jabuti
  • Parque Dom Pedro
  • Parque dos Pássaros
  • Ponta da Serra

Eusébio 

Todos os bairros, incluindo Coité e Santo Antônio

Aquiraz (1 bairro)

  • Jacundá

Maranguape (2 bairros)

  • Novo Maranguape I
  • Novo Maranguape I
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