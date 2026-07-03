Fortaleza e seis cidades da RMF terão falta de água na próxima quarta-feira (8); veja lista

Um total de 180 bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana podem ser afetados por desabastecimento de água na próxima quarta-feira (8). O anúncio foi oficializado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) nesta sexta (3).

A suspensão irá acontecer por um serviço de reparos no sistema de abastecimento da companhia em equipamentos que compõem o macrossistema de abastecimento da RMF.

O objetivo, apontou a Cagece em nota, seria "otimizar a segurança das instalações e assegurar eficiência e continuidade no fornecimento de água".

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Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz e Maranguape também serão impactados pela execução dos trabalhos.

Segundo a Cagece, a interrupção de fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião) ocorrerá das 6 às 21 horas do dia 8.

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Previsão de retomada do abastecimento de água nos bairros

A previsão para a retomada do abastecimento de água não é exata. Segundo a Cagece, ela deve ocorrer gradualmente após a conclusão do serviço. Em áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio do sistema pode ser concluído em até 48 horas.

A orientação é de que a população dos bairros deve armazenar água com antecedência ao desabastecimento, considerando que a ação deve ocorrer com consciência, com prioridade de uso em atividades essenciais e consumo humano.

Confira abaixo a lista completa de municípios e bairros afetados:

Fortaleza (99 bairros)

Aerolândia

Aeroporto

Aldeota

Alto da Balança

Ancuri

Aracapé

Autran Nunes

Barroso

Bela Vista

Benfica

Boa Vista

Bom Futuro

Bom Jardim

Bom Sucesso

Cais do Porto

Cajazeiras

Cambeba

Canindezinho

Castelão

Centro

Cidade 2000

Cidade dos Funcionários

Coaçu

Cocó

Conjunto Ceará

Conjunto Esperança

Conjunto Palmeiras

Couto Fernandes

Curió

Damas

De Lourdes

Dias Macedo

Dionísio Torres

Dom Lustosa

Edson Queiroz

Engenheiro Luciano Cavalcante

Farias Brito

Fátima

Genibaú

Granja Lisboa

Granja Portugal

Guajeru

Guararapes

Henrique Jorge

Itaoca

Itaperi

Jacarecanga

Jangurussu

Jardim América

Jardim Cearense

Jardim das Oliveiras

João 23

Jóquei Clube

José Bonifácio

José de Alencar

Lagoa Redonda

Manoel Sátiro

Manuel Dias Branco

Maraponga

Meireles

Messejana

Mondubim

Montese

Moura Brasil

Mucuripe

Novo Mondubim

Pan Americano

Papicu

Parque Dois Irmãos

Parque Iracema

Parque Manibura

Parque Presidente Vargas

Parque Santa Maria

Parque Santa Rosa

Parque São José

Parangaba

Parreão

Passaré

Paupina

Pedras

Pici

Planalto Ayrton Senna

Prefeito José Walter

Praia de Iracema

Praia do Futuro I

Praia do Futuro II

Raquel de Queiroz (Dendê)

Rodolfo Teófilo

Sabiaguaba

Salinas

Sapiranga

São Bento

São João do Tauape

Serrinha

Siqueira

Varjota

Vicente Pinzon

Vila Peri

Vila União

Maracanaú (30 bairros)

Acaracuzinho

Alto Alegre

Alto da Mangueira

Bandeirantes

Bela Vista

Centro de Maracanaú

Cidade Nova

Conjunto Timbó

Coqueiral Colônia Antônio Justa

Cágado

Horto

Jardim das Serras

Jari

Jaçanaú

Jenipapeiro

Jereissati I

Jereissati II

Luzardo Viana

Metrópole

Mucunã

Nova Vida

Novo Maracanaú

Novo Oriente

Olho D'água

Pajuçara

Park Maracanaú

Piratininga

Santo Sátiro

Siqueira

Tijuca

Pacatuba (17 bairros)

Alto Fechado

Boa Vista

Bom Futuro

Bom Retiro

Jereissati III

Mãe Rainha III

Monguba

Morada da Boa Vizinhança I

Morada da Boa Vizinhança II (Mãe Rainha)

Morada das Flores

Morada das Pétalas

Morada dos Buquês

Orgulho do Ceará

Pavuna

Planalto Benjamin

Timbó Velho

Vila das Flores

Itaitinga (7 bairros)

Barrocão

Caracanga

Gereraú

Jabuti

Parque Dom Pedro

Parque dos Pássaros

Ponta da Serra

Eusébio

Todos os bairros, incluindo Coité e Santo Antônio

Aquiraz (1 bairro)

Jacundá

Maranguape (2 bairros)