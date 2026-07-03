Fortaleza e seis cidades da RMF terão falta de água na próxima quarta-feira (8); veja lista

Um total de 180 bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana podem ser afetados por desabastecimento de água na próxima quarta-feira (8). O anúncio foi oficializado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) nesta sexta (3).
A suspensão irá acontecer por um serviço de reparos no sistema de abastecimento da companhia em equipamentos que compõem o macrossistema de abastecimento da RMF.
O objetivo, apontou a Cagece em nota, seria "otimizar a segurança das instalações e assegurar eficiência e continuidade no fornecimento de água".
Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz e Maranguape também serão impactados pela execução dos trabalhos.
Segundo a Cagece, a interrupção de fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião) ocorrerá das 6 às 21 horas do dia 8.
Previsão de retomada do abastecimento de água nos bairros
A previsão para a retomada do abastecimento de água não é exata. Segundo a Cagece, ela deve ocorrer gradualmente após a conclusão do serviço. Em áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio do sistema pode ser concluído em até 48 horas.
A orientação é de que a população dos bairros deve armazenar água com antecedência ao desabastecimento, considerando que a ação deve ocorrer com consciência, com prioridade de uso em atividades essenciais e consumo humano.
Confira abaixo a lista completa de municípios e bairros afetados:
Fortaleza (99 bairros)
- Aerolândia
- Aeroporto
- Aldeota
- Alto da Balança
- Ancuri
- Aracapé
- Autran Nunes
- Barroso
- Bela Vista
- Benfica
- Boa Vista
- Bom Futuro
- Bom Jardim
- Bom Sucesso
- Cais do Porto
- Cajazeiras
- Cambeba
- Canindezinho
- Castelão
- Centro
- Cidade 2000
- Cidade dos Funcionários
- Coaçu
- Cocó
- Conjunto Ceará
- Conjunto Esperança
- Conjunto Palmeiras
- Couto Fernandes
- Curió
- Damas
- De Lourdes
- Dias Macedo
- Dionísio Torres
- Dom Lustosa
- Edson Queiroz
- Engenheiro Luciano Cavalcante
- Farias Brito
- Fátima
- Genibaú
- Granja Lisboa
- Granja Portugal
- Guajeru
- Guararapes
- Henrique Jorge
- Itaoca
- Itaperi
- Jacarecanga
- Jangurussu
- Jardim América
- Jardim Cearense
- Jardim das Oliveiras
- João 23
- Jóquei Clube
- José Bonifácio
- José de Alencar
- Lagoa Redonda
- Manoel Sátiro
- Manuel Dias Branco
- Maraponga
- Meireles
- Messejana
- Mondubim
- Montese
- Moura Brasil
- Mucuripe
- Novo Mondubim
- Pan Americano
- Papicu
- Parque Dois Irmãos
- Parque Iracema
- Parque Manibura
- Parque Presidente Vargas
- Parque Santa Maria
- Parque Santa Rosa
- Parque São José
- Parangaba
- Parreão
- Passaré
- Paupina
- Pedras
- Pici
- Planalto Ayrton Senna
- Prefeito José Walter
- Praia de Iracema
- Praia do Futuro I
- Praia do Futuro II
- Raquel de Queiroz (Dendê)
- Rodolfo Teófilo
- Sabiaguaba
- Salinas
- Sapiranga
- São Bento
- São João do Tauape
- Serrinha
- Siqueira
- Varjota
- Vicente Pinzon
- Vila Peri
- Vila União
Maracanaú (30 bairros)
- Acaracuzinho
- Alto Alegre
- Alto da Mangueira
- Bandeirantes
- Bela Vista
- Centro de Maracanaú
- Cidade Nova
- Conjunto Timbó
- Coqueiral Colônia Antônio Justa
- Cágado
- Horto
- Jardim das Serras
- Jari
- Jaçanaú
- Jenipapeiro
- Jereissati I
- Jereissati II
- Luzardo Viana
- Metrópole
- Mucunã
- Nova Vida
- Novo Maracanaú
- Novo Oriente
- Olho D'água
- Pajuçara
- Park Maracanaú
- Piratininga
- Santo Sátiro
- Siqueira
- Tijuca
Pacatuba (17 bairros)
- Alto Fechado
- Boa Vista
- Bom Futuro
- Bom Retiro
- Jereissati III
- Mãe Rainha III
- Monguba
- Morada da Boa Vizinhança I
- Morada da Boa Vizinhança II (Mãe Rainha)
- Morada das Flores
- Morada das Pétalas
- Morada dos Buquês
- Orgulho do Ceará
- Pavuna
- Planalto Benjamin
- Timbó Velho
- Vila das Flores
Itaitinga (7 bairros)
- Barrocão
- Caracanga
- Gereraú
- Jabuti
- Parque Dom Pedro
- Parque dos Pássaros
- Ponta da Serra
Eusébio
Todos os bairros, incluindo Coité e Santo Antônio
Aquiraz (1 bairro)
- Jacundá
Maranguape (2 bairros)
- Novo Maranguape I
- Novo Maranguape I