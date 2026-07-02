Adolescente de 13 anos é aprovada em vestibular da Uece com nota máxima na redação

Isabela Cavalcante Basílio está no 6º ano do fundamental, mas conseguiu a pontuação necessária para ingressar em Matemática.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 20:05 (Atualizado às 20:05)
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Legenda: Jovem tem o sonho de estudar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Foto: Arquivo pessoal.

Aos 13 anos, a cearense Isabela Cavalcante Basílio foi aprovada no vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o curso de Matemática e obteve nota máxima na prova de redação. A iniciativa, segundo os pais, partiu dela própria, como uma preparação para os próximos desafios da vida escolar.

"Ela fez a prova com base nos conhecimentos adquiridos na preparação para as olimpíadas e nas aulas do Pré-ITA, sem ter estudado especificamente para esse vestibular", detalhou a mãe, Juraciara Rodrigues, ao Diário do Nordeste.

Além dos resultados na Uece, a jovem coleciona medalhas em diversas competições no campo das ciências exatas, como a Olimpíada Internacional de Matemática da Tailândia (TIMO), a Olimpíada Canguru de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Os pais não escondem a empolgação. Para eles, ver a filha alcançar tantas conquistas, mesmo com a pouca idade, é um indicativo de que estão no caminho certo.

Irmão mais velho de Isabela também já se destacou em olimpíadas nacionais e internacionais de matemática.
Legenda: Irmão mais velho de Isabela também já se destacou em olimpíadas nacionais e internacionais de matemática.
Foto: Arquivo pessoal.

"Eu e a mãe dela sempre quisemos estar presentes na vida dela e dos nossos outros dois filhos, não só delegar essa função ao colégio", explicou Basílio, pai de Isabela.

Basílio acrescentou que, por ele e a esposa serem da área da saúde, sabem o quanto estudar exige esforço. "Mas sempre buscamos ajudá-la em casa. Por exemplo, em momentos para estudar juntos e ensinar os fundamentos".

"Ver os resultados dela nos mostra que todo esse esforço tem valido a pena. A base foi construída em casa, com o incentivo da família", complementou Juraciara.

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O futuro depende do estudo

Isabela tem uma rotina intensa e dedicada. Estuda de manhã no 6º ano do Colégio Militar de Fortaleza (CMF), frequenta aulas em outra escola à tarde e ainda dedica parte das noites aos estudos em casa.

Para ela, estudar é a prioridade número um, na medida em que busca um futuro melhor para si e para quem a acompanha nessa trajetória.

"É bem cansativo ir de uma aula para outra, o tempo para o almoço também não é tão grande assim, acabo juntando um turno com o outro, mas com as premiações eu vejo que vale a pena", opinou, em entrevista à reportagem.

Por enquanto, Isabela não pensa em ingressar em nenhuma universidade, mas vai continuar tentando todos os vestibulares que puder.

Ela até irá realizar o Exame do Ensino Médio (Enem) no fim do ano, mas tem como objetivo principal ser aprovada no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). "Ainda não sei que curso irei fazer, mas com certeza será um na área de exatas", detalhou.

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