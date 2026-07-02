Motoristas e cobradores de ônibus fazem paralisação no terminal do Antônio Bezerra

Ato deve durar duas horas, segundo direção de sindicatos.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 10:34
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Legenda: Motoristas e cobradores em paralisação no Terminal do Antônio Bezerra.
Foto: Divulgação

Motoristas e cobradores do transporte coletivo urbano e do transporte complementar de Fortaleza estão com o serviço paralisado no Terminal do Antônio Bezerra na manhã desta quinta-feira (2). Os sindicatos que representam os profissionais ameaçam iniciar uma greve caso não haja acordo nas negociações da campanha salarial de 2026.

Segundo o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Complementar de Fortaleza e Região Metropolitana, Valdênio Aguiar, a categoria considera insuficiente a proposta apresentada pelas empresas de ônibus.

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De acordo com o dirigente sindical, a campanha salarial foi unificada entre os trabalhadores do transporte regular por ônibus e do transporte complementar. As negociações, iniciadas há cerca de seis meses, tiveram como única proposta patronal um reajuste equivalente à inflação do período, de 4,11%.

Valdênio Aguiar afirma que a categoria reivindica, além da reposição inflacionária, um ganho real de 5% nos salários. Segundo ele, as empresas do setor recebem subsídios mensais da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado, além de terem sido beneficiadas pelo reajuste da tarifa de ônibus.

"O trabalhador hoje está sendo explorado, acumulando funções e recebendo salários abaixo da média nacional. Precisamos dar uma resposta à categoria, que cobra uma solução para esse impasse", declarou o dirigente sindical.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) também participa de ação.

Negociações em andamento

Veículos bloqueam entrada do Terminal de Antônio Bezerra.
Legenda: Veículos bloqueam entrada do Terminal de Antônio Bezerra.
Foto: Metamorfose Comunicação/Divulgação

As últimas rodadas de negociação estão marcadas para os dias 8 e 9 de julho. No dia 8, ocorre a reunião envolvendo o transporte coletivo urbano. Já no dia 9, a negociação do transporte complementar será realizada no Ministério do Trabalho.

Caso não haja entendimento entre as partes, os dois sindicatos pretendem publicar um edital convocando assembleias para deliberar sobre a deflagração de uma greve conjunta em Fortaleza.

A mobilização envolve motoristas e cobradores do sistema de ônibus e do transporte complementar da Capital. O tema da campanha salarial deste ano é "Valorização Já", com foco na recomposição salarial e na melhoria das condições de trabalho da categoria.

Embarque e desembarque em área externa

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que devido a atividades ligadas à campanha salarial anual, o Terminal Antônio Bezerra teve circulação interna de veículos paralisada.

"Para manter o serviço ininterrupto à população, a operação de embarque e desembarque dos ônibus está sendo realizada pela área externa do equipamento enquanto durar o ato, sendo garantida a integração de tarifa", informou o órgão municipal. 

A Etufor reforçou ainda que, assim como na movimentação sindical realizada na terça-feira (30/6) no Terminal Messejana, respeita qualquer manifestação legítima e pacífica das categorias trabalhistas, e reiterou que, ao término da atividade, a operação do transporte retornará normalmente às plataformas.

 

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