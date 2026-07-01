Pagamento antecipado do 13º de servidores da Prefeitura de Fortaleza será efetuado nesta quarta (1º)

A antecipação do pagamento do 13° salário para os servidores municipais de Fortaleza será realizada nesta quarta-feira (1º), ao longo do dia. Mais de 55 mil servidores devem ser beneficiados, entre ativos e inativos, conforme anúncio realizado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) ainda no início de junho.

No início da manhã, servidores deixaram dúvidas sobre o tema nos perfis da Prefeitura de Fortaleza. Alguns deles apontaram que o repasse ainda não havia sido feito nas primeiras horas desta quarta-feira (1º), questionando até se o fato configuraria um atraso.

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Entretanto, segundo comunicação oficial da Prefeitura de Fortaleza, repassada aos servidores por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), o pagamento do 13º salário será realizado ao longo do dia.

O repasse não foi realizado junto ao salário mensal, já pago no início da manhã desta quarta (1º). Portanto, quem ainda não recebeu nas primeiras horas do dia deve encontrar a quantia na conta bancária especificada até o final da data informada.