Pagamento antecipado do 13º de servidores da Prefeitura de Fortaleza será efetuado nesta quarta (1º)

Depósito deve cair ao longo do dia, mas em repasse separado do salário mensal.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 09:31 (Atualizado às 09:37)
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Legenda: Quantia deve cair em conta bancária ao longo desta quarta-feira (1º).
Foto: Leonidas Santana/Shutterstock.

A antecipação do pagamento do 13° salário para os servidores municipais de Fortaleza será realizada nesta quarta-feira (1º), ao longo do dia. Mais de 55 mil servidores devem ser beneficiados, entre ativos e inativos, conforme anúncio realizado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) ainda no início de junho.

No início da manhã, servidores deixaram dúvidas sobre o tema nos perfis da Prefeitura de Fortaleza. Alguns deles apontaram que o repasse ainda não havia sido feito nas primeiras horas desta quarta-feira (1º), questionando até se o fato configuraria um atraso.

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Entretanto, segundo comunicação oficial da Prefeitura de Fortaleza, repassada aos servidores por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), o pagamento do 13º salário será realizado ao longo do dia.

O repasse não foi realizado junto ao salário mensal, já pago no início da manhã desta quarta (1º). Portanto, quem ainda não recebeu nas primeiras horas do dia deve encontrar a quantia na conta bancária especificada até o final da data informada. 

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