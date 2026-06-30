Igrejas de Fortaleza alteram horário da missa de domingo devido a jogo do Brasil na Copa

Fiéis católicos frequentadores de algumas igrejas de Fortaleza deverão ajustar o relógio se quiserem assistir à missa no próximo domingo (5). Isso porque a seleção brasileira entrará em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo às 17h. O horário é quando ocorrem celebrações em algumas das principais paróquias da Capital.

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro homônimo; a Paróquia São Vicente de Paulo, na Aldeota, e a Paróquia Nossa Senhora da Paz, no mesmo bairro, por exemplo, emitiram comunicado anunciando a mudança.

Na primeira, a missa de 17h acontecerá às 16h; na segunda, o templo será fechado após a missa das 11h30; na última, as celebrações de 16h e de 18h não acontecerão, voltando à programação apenas às 20h. Não há previsão de que outras paróquias farão o mesmo, por isso fiéis devem ficar atentos às possibilidades de alteração.

Veja também Ceará Após cinco meses de atraso, Hospital Nossa Senhora da Conceição é reinaugurado em Fortaleza Ceará Museu do Complexo Yolanda e Edson Queiroz será inaugurado no segundo semestre

Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, cada paróquia tem autonomia para ofertar as missas nos horários que acharem melhor. Ou seja, não há orientação específica da Cúria Metropolitana sobre o funcionamento dos templos neste dia específico do jogo do Brasil.

Na Região Metropolitana, a Paróquia de Aquiraz também se manifestou informando que, excepcionalmente no domingo (5), a missa de 19h na Igreja Matriz será realizada às 16h. "Os demais horários continuam como de costume (7h30 e 10h30).

O adversário da seleção brasileira no jogo do dia será o vencedor do embate entre Costa do Marfim e Noruega.