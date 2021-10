Das areias da praia do futuro à realização de um sonho: a trajetória da cearense Katrine Costa

É de Fortaleza, é do Brasil. Pela segunda vez, a cearense Katrine Costa sente a emoção ao ver o nome na lista de convocação da Seleção Brasileira. No grupo das defensoras estava lá a lateral do Palmeiras, uma mistura de sentimentos e gratidão. Quem diria que no campinho de areia da Praia do Futuro uma jovem tímida poderia ser um dos destaques aos olhos de Pia Sundhage

“Eu fiquei muito emocionada. Na primeira vez mais nervosa, agora mais confiante que posso dar o melhor vestindo a camisa da Seleção”, disse Katrine.

Na primeira convocação, Katrine teve a oportunidade de estar em campo na vitória por 3 a 1 contra a Argentina. Foi uma passagem rápida, mas uma sensação inigualável. E ainda mais por estar ao lado de Marta, Debynha, jogadoras que servem de inspiração para a atleta. Ficou difícil conter emoção.

Exigir concentração? Como? Jogar ao lado da Rainha, seis vezes a melhor do mundo? O cruzamento na área precisa ser caprichado. “Eu ficava com medo disso, de fazer algo que a Marta poderia não gostar, mas ela me deu toda segurança, tranquilidade e muita confiança. A Marta conversou comigo e com cada menina que estava iniciando a trajetória na Seleção, revelou.

Ouça entrevista completa com Katrine Costa

A caminhada foi longa. A cearense das areias da Praia do Futuro conseguiu um espaço na Escola de Esportes da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (Emlurb), mais tarde viria a se tornar Menina Olímpica, um trabalho de início do futebol feminino de Fortaleza. Teve passagem no Ceará e hoje defende as cores do Palmeiras, atuando pela primeira vez como lateral. Chegou à final do Campeonato Brasileiro, mas o título não veio. As corintianas levaram a melhor, mas nada de frustração, pelo contrário, chegar à uma final de um brasileiro foi motivo de orgulho.

“Chegamos à final, foi um campeonato difícil. Numa final só sai um e o Corinthians foi melhor, Agora é trabalhar para o Paulista e Libertadores 2022”, ressaltou

Legenda: Katrine espera se firmar na equipe de Pia Sundhage Foto: Divulgação

Seleção Brasileira

A cearense vai se unir ao grupo da Seleção no dia 18 de outubro, para os amistosos contra a Austrália, nos dias 23 e 26 de outubro, ambos em Sydney. Os jogos fazem parte da preparação do Brasil para a Copa América de 2022, torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. Imaginem uma cearense na Copa do Mundo? Sendo destaque? Perguntinhas que rondam na cabeça de Katrine todos os dias.

A jovem da comunidade do bairro Vicente Pizon provou que o esporte transforma, realiza sonhos. Foi fácil? Não. E o que não faltou foi dedicação e muita persistência. “Às vezes a gente quer atropelar as coisas na vida, mas Deus prepara no tempo certo. Se algo não foi bem é sinal que precisamos esperar, para chegar o melhor. Eu vim da comunidade, nunca me envolvi com droga, o futebol me encontrou e hoje estou na seleção”.

Campeonato Cearense 2021

Katrine Costa começou no projeto Menina Olímpica. Hoje o time está em preparação para o estadual com mais cinco equipes. A competição já começou já nesse sábado (9) . Vamos conhecer um pouco mais essas meninas?

Menina Olímpica

18 atletas

Destaque: atacante Bruna vem por empréstimo do Ceará

Técnico: José Maria Paiva

Estreia: dia 10 contra São Gonçalo

Ceará

36 atletas (com inclusão de algumas do sub 18)

Destaques: Michele (maior artilheira da história do futebol feminino no Ceará)

Juh Moraes e Jady (No clube desde 2018)

Ester e Tainara (ambas convocadas para a Seleção Brasileira de base)

Técnico: Erivelton Viana

Vice – campeã de 2020

Estreia: dia 10 contra o Tiangua

Fortaleza

27 atletas (jogadoras remanescentes, do Sub-18)

Novidades no elenco: Aninha (meia atacante), Laís Melo (meia) e Priscila Edite (atacante)

Destaque: Atacante Natália (artilheira de 2020 9 gols)

Técnico: Igor Cearense

Atual campeã cearense

Estreia: dia 09 contra Guarany de Sobral

Tianguá

21 atletas

Destaques: meias Jessica e Giovana

Técnico: Cesário Menezes

Estreia: dia 10 contra o Ceará

Guarany de Sobral (Estreante na competição)

29 atletas

Destaque: Aline (atacante) 7 gols em 4 amistosos

Técnico: Leiz Amorim

Estreia: dia 09 contra o Fortaleza

São Gonçalo

23 atletas (sub 17)

Técnico: Prof. Tasso

Aux Técnico Prof. Silvinho

Prep. Físico: Prof. Paulo Monte.

Estreia: dia 10 contra Menina Olímpica