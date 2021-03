A Champions vai pegar fogo!

Saiu o sorteio das quartas de final da maior competição de clubes do mundo. Do mesmo lado da chave, os favoritos Bayern de Munique e City, encaram PSG e Borussia Dortmund, respectivamente.



O time francês, tem, enfim, um chaveamento pesado, digno de Champions League, diferentemente da temporada passada, quando chegou na final. Os fãs de Neymar não devem estar nada satisfeitos, pois está “pintando” uma semi entre o atual campeão e o time de Guardiola.



Do outro lado da chave, os que levaram mais sorte no sorteio e tem um caminho mais aberto até uma possível final, mas sem deixarmos de ter grandes jogos.



Um clássico mundial entre Real Madrid e Liverpool, onde vejo uma leve vantagem para os "Reds", diante de um Real longe do peso da camisa que tem, e o organizado Chelsea do técnico Thomas Tuchel, contra o azarão Porto, também muito bem treinado.



Acredito que teremos duas grandes semifinais e uma final extraordinária, com Bayern de Munique e City de um lado, e o clássico inglês com muita rivalidade na Champions, Liverpool e Chelsea.



Gostei do sorteio e agora nos resta desfrutar desse espetáculo do futebol, que é a Liga dos campeões da Europa.