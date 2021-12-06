Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Catarina Rochamonte Doutora em filosofia, autora do livro 'Um olhar liberal conservador sobre os dias atuais' e presidente do Instituto Liberal do Nordeste (ILIN). Escreve às segundas.
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) contra a distribuição das emendas

Opinião

Atos secretos, atores corruptos

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 06 de Dezembro de 2021

Opinião

A quarta onda e a terceira via

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 29 de Novembro de 2021

Opinião

Inep, Enem e doutrinação reversa

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 22 de Novembro de 2021
Arthur Lira

Opinião

A ditadura de Lira, a PEC e a Rosa

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 08 de Novembro de 2021
cpi da covid, renan calheiros, omar aziz e randolfe rodrigues

Opinião

CPI, justiça sem perseguição

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 25 de Outubro de 2021
MPCE

Opinião

PEC 5: a ira vingativa dos corruptos

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 18 de Outubro de 2021

Opinião

A regressão do conservadorismo

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 11 de Outubro de 2021

Opinião

Bolsopetismo e impunidade

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 04 de Outubro de 2021

Opinião

Merkel: 'Nós vamos conseguir'

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 27 de Setembro de 2021

Opinião

Democracia corrompida

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 20 de Setembro de 2021

Opinião

O bote, o arrego e o conluio

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 13 de Setembro de 2021

Opinião

O Brasil entre 7 e 12 de setembro

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 06 de Setembro de 2021
Augusto Aras com Bolsonaro e Sérgio Moro ao fundo

Opinião

Conluio pela impunidade

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 30 de Agosto de 2021

Opinião

Resposta aos cães de guarda de Lula

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 23 de Agosto de 2021

Opinião

Bob Jeff, o herói bolsonarista

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 16 de Agosto de 2021
Silhueta de Jair Bolsonaro

Opinião

As quatro linhas da Constituição

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 09 de Agosto de 2021
Bolsonaro e alemães de extrema direita

Opinião

AfD e o bolsonarismo

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 02 de Agosto de 2021
Senador Ciro Nogueira

Opinião

Aliança pela corrupção

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 26 de Julho de 2021

Opinião

Lula, Cuba e a lição de Saramago

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 19 de Julho de 2021

Opinião

Impeachment pela direita

Foto frontal Catarina Rochamonte
Catarina Rochamonte 12 de Julho de 2021
1 2 3