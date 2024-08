A Fortaleza que celebra Iemanjá, mãe de todos os orixás

É dia de celebrar Iemanjá . Mãe de todos os orixás, padroeira dos pescadores, rainha do mar. O esbanjamento de comida, oferendas, trejeitos e corpos toma as praias de Fortaleza ao som de tambores ancestrais. É festa, um rito para saudar também as diversidades. Este grande momento que precede a condução da imagem de Iemanjá rumo às águas salgadas nos lembra do quão urgente é aceitar, acolher e reverenciar crenças e tradições.

Quando dezenas de pessoas se vestem de azul e branco e pisam nas areias das praias de Fortaleza para saudar a rainha do mar , estão também reivindicando um lugar que sempre lhes pertenceu. Estão superando e se posicionando sobre os tempos em que a festa acontecia às escondidas, empurrada para as dunas da Praia do Futuro porque era um local difícil para a polícia acessar e reprimir. O antigo Bairro de Areia, cenário de uma tradição discriminada.

A festa de Iemanjá marca este território, mas também um povo. Foi enfim reconhecida como patrimônio imaterial de Fortaleza , há alguns poucos anos. Demorou mais de meio século, com muita resistência, para encontrar seu lugar no calendário da cidade. E divide o 15 de agosto com a padroeira da capital cearense, Nossa Senhora da Assunção , celebrada pelos católicos.

O dia é de festa da igreja aos terreiros . As areias da nossa orla se colorem de azul e branco, atraindo dos povos de terreiro a pessoas interessadas em compreender sua cultura. Flores ao mar, som de tambores, energia ancestral. A festa se deslocou da Praia do Futuro para outras orlas da cidade. Mucuripe, Pirambu e Barra do Ceará também estão em festa.

O tempo é de agradecer pela imensa caminhada material e espiritual dos terreiros, pela resistência de culturas e religiões de matrizes africanas. Que a data sirva para combater preconceitos com a beleza que são as oferendas lançadas ao mar para a rainha.

Jangadas desfilam no mar com a mãe dos orixás em suas velas. É o altar dela, mulher, mãe que canta para fortalecer. Se você não cruzou ainda a força de Iemanjá, fica o convite para conhecê-la.