Vojvoda atinge 100 vitórias pelo Fortaleza e vai se tornar treinador com mais jogos na história

A vitória por 2 a 0 sobre o Horizonte foi especial para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que completou 200 jogos comandando o Fortaleza. Mas esta não foi a única marca que o treinador argentino celebrou no último sábado (20). Com o resultado, ele acumulou 100 vitórias pelo Tricolor e caminha para se tornar o técnico que mais vezes comandou o Leão do Pici na história.

Nas 200 partidas, Vojvoda acumula 100 vitórias, 44 empates e 56 derrotas, com aproveitamento de 57,3%. Ele é o 2º treinador da história do Fortaleza que mais venceu jogos.

E caminha, também, para se tornar o que mais vezes comandou o time na beira do campo. Vojvoda está apenas 29 jogos atrás de Moésio Gomes, que com 229 partidas, é o líder deste ranking. Com contrato vigente e permanência garantida ao menos até o fim de 2024, é questão de tempo para ele se tornar o treinador com mais jogos na história do Fortaleza.

E também está a 14 jogos de se tornar o que mais venceu, já que Moésio tem 113 triunfos.

Para além das marcas expressivas e dos feitos históricos, é cada vez mais perceptível como a relação Vojvoda-Fortaleza já transcendeu a de técnico-clube. É uma conexão muito além da profissional, pautada por respeito, confiança, ética, fidelidade, emoção e um forte sentimento de lado a lado, que certamente já está marcada na história do clube e também do treinador.

TREINADORES COM MAIS JOGOS PELO FORTALEZA

Moésio Gomes: 229 jogos Juan Pablo Vojvoda: 200 jogos Rogério Ceni: 153 jogos Caiçara: 149 jogos Ferdinando Teixeira: 139 jogos

