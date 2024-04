É óbvio que, no futebol, vencer é sempre bom. Mas a vitória sobre o São Paulo, na estreia do Brasileirão foi particularmente excelente para o Fortaleza sob vários aspectos. Além disso, mostrou um outro Tricolor em comparação a jogos anteriores do ano.

Foi a vitória da efetividade. O Leão do Pici até sofreu mais no 1º tempo, mas foi extremamente preciso no 2º tempo e, com a grande atuação de João Ricardo, e a precisão de Lucero e Machuca, largou com o pé direito no Brasileirão.

Para além do resultado, foi possível perceber uma postura diferente. Foi um Fortaleza combativo e aguerrido, que teve grande entrega coletiva e se mostrou competitivo do início ao fim sem demonstrar cansaço.

Falo de comportamento dos jogadores mesmo. Longe da apatia vista em outros jogos neste início de ano. O mesmo já havia sido percebido também na goleada por 5 a 0 sobre o Nacional de Potosí, pela Copa Sul-Americana.

A motivação por jogar uma Série A e Sul-Americana é maior que outras competições? Talvez.

Fato é que o torcedor espera que em competições de maior exigência, a entrega seja melhor.

E pelo menos neste recorte inicial, foi possível perceber um outro Fortaleza.