Um fim de semana de oportunidades para Fortaleza e Ceará

Via de regra, os jogos fora de casa são vistos como grandes adversidades numa competição de pontos corridos. Mas este fim de semana reserva oportunidades para Fortaleza e Ceará.

Não que os jogos contra Athletico-PR e Chapecoense, respectivamente, devam ser encarados como fáceis. Mas o momento dos adversários e os desempenhos como mandantes mostram que são partidas bem acessíveis.

O Athletico-PR vive seu pior momento no campeonato, com 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. Além disso, é o 4º pior mandante da Série A, com 5 derrotas, 2 empates e apenas 4 vitórias em 11 jogos. Pelo Brasileirão, não ganha em casa há 3 meses, desde o dia 13 de junho, na vitória por 3 a 1 sobre o Criciúma.

Já a Chapecoense está na 18ª colocação da Série B e vinha de uma sequência de 10 jogos sem vencer antes de bater a Ponte Preta por 2 a 0, na última rodada. Mas é o pior mandante da competição, com apenas 1 vitória, 7 empates e 4 derrotas em 12 partidas.

O Fortaleza vem de duas derrotas seguidas. O Ceará tem a pretensão de entrar no G-4. Ambos entram com necessidade clara de vitória em seus jogos.

Adversários que não passam por bons momentos. Que não acumulam resultados positivos como mandantes. Não há dúvidas que o fim de semana é de oportunidades para Fortaleza e Ceará.