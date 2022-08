Semana livre tem impacto claro no Fortaleza, que nos últimos seis jogos mais que dobrou de pontuação

A vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, no último domingo (7), chamou atenção não apenas pelo placar, mas pela forma como o Fortaleza se comportou em campo. O Tricolor competiu e foi melhor que o Colorado mesmo jogando com um atleta a menos desde os 29 minutos do 1º tempo, quando Romarinho foi expulso. A diferença de intensidade em relação aos jogos anteriores foi evidente.

Não foi coincidência. O Leão do Pici teve uma semana livre pela 1ª vez desde o dia 19 de março. Já havia destacado aqui anteriormente como este período seria crucial para o Fortaleza evoluir nos diversos aspectos do jogo.

O físico claramente impactava o desempenho técnico e tático. A solução do problema nunca foi trocar Vojvoda.

Em campanha de reação, o Fortaleza mais que dobrou a pontuação nos últimos seis jogos. Neste período, venceu três partidas e totalizou 11 pontos. Antes, nos primeiros 15 jogos da Série A, havia vencido apenas duas partidas e somado 10 pontos.

Além disso, a defesa melhorou. São três partidas sem tomar gols, com maior segurança da linha defensiva formada por Fernando Miguel, Brítez, Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba, sob proteção de Lucas Sasha e Ronald.

Agora, o Fortaleza terá mais uma semana livre. Logo antes do Clássico-Rei. E tudo indica que o Tricolor chegará com gás renovado para o duelo contra o maior rival.

Legenda: Fortaleza faz campanha de recuperação nos últimos seis jogos Foto: SVM