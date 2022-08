Veja vídeo de análise da vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Corinthians, que faz com que o Tricolor seja o único time com 100% de aproveitamento no 2º turno do Campeonato Brasileiro.

