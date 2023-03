O bom Ferroviário merece destaque

As duas partidas iniciais das semifinais do Campeonato Cearense terminaram empatadas em 1 a 1. Seria normal dizer que "o Ceará não venceu o Iguatu" e o "Fortaleza não venceu o Ferroviário". Os rivais que se alternam como campeões há 27 anos são favoritos nos duelos. Mas precisamos falar do Ferroviário, que merece destaque.

O Tubarão da Barra fez jogo equilibrado contra o Fortaleza. Dentro do que cada time se propôs a fazer, inclusive, o Tubarão chegou mais perto de obter sucesso e teria saído vitorioso não fosse o gol de Lucero aos 44 minutos do 2º tempo.

Comandado por Paulinho Kobayashi, o Ferrão é um time muitobom. Organizado, equilibrado, competitivo e que possui grande entrega coletiva. Há uma ideia muito clara de tentativa de jogo apoiado e ofensivo, sempre de maneira compacta. Os jogadores compraram a ideia e estão muito empenhados, isso é claro.

O TIME

Legenda: Douglas Dias é goleiro titular do Ferroviário Foto: Thiago Gadelha/SVM

Há destaques individuais em todos os setores. O experiente Douglas Dias é muito bom goleiro, tendo Alisson, Éder Lima e Roni Lobo como zagueiros; Mattheus Silva é um lateral-esquerdo bem ofensivo, que conta com apoio de um belíssimo trio de meio-campistas composto por Lincoln, Felipe Guedes e Vinícius Paulista.

No ataque, numa mescla de juventude com esperiência, estão os prinipais nomes. Quanto mais o tempo passa, melhor fica Ciel, que aos 40 anos, já marcou 10 gols e tem 2 assistências em 16 jogos.

Aos 22 anos, Erick Pulga é o grande destaque do futebol cearense em 2023. Muita personalidade, habilidade e humildade do garoto que é muito bom de bola e já tem 9 gols e 3 assistências em 17 partidas. É o artilheiro da Copa do Nordeste, inclusive, com 5 gols.

Legenda: Erick Pulga foi o destaque do jogo com dois gols marcados Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Deizinho é coadjuvante, mas também tem sua importância para agregar ainda mais velocidade e poder de recomposição para que os dois protagonistas possam brilhar.

SEQUÊNCIA POSITIVA

Legenda: Felipe Guedes (abaixado) marcou gol do Ferroviário contra o Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ferrão é difícil de ser batido. Em 18 jogos no ano, acumula 8 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas (só perdeu para Atlético-CE e Iguatu, pelo Estadual). Não perdeu para Ceará (uma vitória e um empate), Bahia (empate em 2 a 2 fora de casa) nem Fortaleza (empate em 1 a 1).

Além disso, vem de uma série de oito jogos de invencibilidade, acumulando classificações na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Nas seis partidas mais recentes, marcou 13 gols - média superior a 2 por jogo.

A próxima parada na Copa do Brasil será contra o Grêmio, fora de casa,Onde o Ferroviário pode chegar, não sabemos. Mas o começo de 2023 é muito positivo e o Ferrão merece destaque.