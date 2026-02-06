Na Série B 2026, 3º e 4º colocados terão vantagem no mata-mata do acesso; entenda

A Série B do Campeonato Brasileiro trará mais uma novidade impactante em 2026. Na mudança de formato, haverá uma vantagem relevante para os times que terminarem como 3º e 4º colocados: a vantagem de jogar por dois resultados equivalentes.

Nesta sexta-feira (6), um dia depois da divulgação da nova fórmula de disputa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Regulamento Específico da Competição (REC), esclarecendo que, no mata-mata, em caso de empate em pontos ganhos entre os Clubes ao final dos confrontos de ida e volta, dentro de cada grupo, o desempate será definido observando os critérios abaixo:

Maior saldo de gols; Melhor posicionamento na Classificação Final do CAMPEONATO

Com isso, está descartada a possibilidade de disputa de pênaltis. Em caso de resultados equivalentes nos dois jogos, 3º e 4º colocados sobem para a Série A.

Vale lembrar que estas equipes também disputarão a partida de volta em casa, enquanto 5º e 6º serão mandantes nos jogos de ida.

A medida é positiva por assegurar uma vantagem real para os times que terminam em colocações melhores, e diminui a sensação de injustiça que pairava sobre boa parte dos contrários à mudança.