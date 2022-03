Fortaleza pode ganhar três títulos de forma invicta em menos de um ano

Com um bom início em 2022, o Fortaleza tem a chance de conquistar dois troféus no primeiro semestre. Nas finais da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, o Tricolor pode obter uma marca ainda mais notável, conquistando três títulos de forma invicta em menos de um ano.

Isso porque o Leão do Pici já venceu o título do Estadual em 2021 sem perder nenhum jogo. Naquela ocasião, levantou a taça no dia 23 de maio após nove jogos, conquistando seis vitórias e três empates, com um total de 77% de aproveitamento.

Nesta quinta-feira (31), contra o Sport, o time de Juan Pablo Vojvoda faz a primeira partida da final da Copa do Nordeste. Na caminhada até aqui, são seis vitórias e quatro empates nas dez vezes que entrou em campo.

Se não for derrotado pelo Rubro-Negro pernambucano na ida e nem na volta (domingo, dia 3, na Arena Castelão) e ficar com o troféu, será campeão do Nordestão invicto pela primeira vez.

Legenda: Fortaleza de Vojvoda não perdeu nenhum jogo em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A outra chance de título é no Estadual. Após quatro vitórias, duas contra Pacajus (na 2ª fase) e duas contra Ferroviário (na semifinal), o Tricolor enfrentará o Caucaia na disputa pelo tetracampeonato (e pelo bicampeonato invicto) e as datas dos confrontos já estão definidas.

O imponderável do futebol sempre pode aparecer, mas é fato que o Fortaleza é favorito nas duas disputas e tem totais capacidades de conquistar as duas taças sem perder nenhum jogo. O que, caso concretizado, será mais um feito histórico para os comandados de Vojvoda.