Fortaleza não pode se precipitar na escolha do treinador e acerta ao ampliar leque para o exterior

A escolha do novo treinador é uma das decisões mais importantes que o Fortaleza toma para a temporada 2021. Se duvidar, a principal delas. Não é momento de ter precipitação para querer acertar rapidamente com um nome que não seja adequado ao perfil que o clube imagina como o ideal.

Com isso, o Tricolor acerta ao ampliar o leque para o exterior e ao analisar nomes estrangeiros. Se no Brasil o perfil desejado é escasso, é preciso procurar em outro lugar. Mas acontece que a situação financeira não é das melhores, já que o clube registrou déficit de quase R$ 10 milhões em 2020 e teve também que readequar a previsão orçamentária para 2021.

