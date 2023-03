Fortaleza: jogo contra o Maldonado ditará rumos da temporada inteira

Não é exagero: quando a bola rolar às 21 horas desta quinta-feira (2), na Arena Castelão, o Fortaleza terá um dos jogos mais importantes de sua história recente. O duelo contra o Deportivo Maldonado não é um jogo que apenas vale vaga na próxima fase da Copa Libertadores. É, sim, uma partida que ditará rumos na temporada inteira.

O 2023 do Fortaleza sempre foi promissor. Renovação com o técnico mais valorizado do mercado, permanência dos principais destaques, contratações badaladas, orçamento recorde.

Mas toda a base de planejamento para esta temporada foi feita com uma aposta: de que haverá calendário internacional.

Tal calendário vai além dos dois jogos pela 2ª fase do mata-mata da Liberta. A projeção sempre foi de estar na fase de grupos para disputar, pelo menos, seis jogos.

O objetivo, claro, é passar agora e também do Cerro Porteño, para atingir a fase de grupos da principal competição do continente. Mas, se isso não for possível, é preciso no mínimo ir para a Copa Sul-Americana, o que apenas acontecerá em caso de classificação hoje.

A questão financeira também é importante - não apenas pelos US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões) em caso de classificação - mas pelo que o clube irá receber em caso de disputa de fase de grupos. Mas o aspecto econômico acaba ficando em 2º plano pela questão esportiva.

O Fortaleza é favorito. Tem mais time e, com estádio lotado, todas as condições para passar de fase em um jogo que é uma verdadeira decisão.