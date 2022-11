Fortaleza Esporte Clube: o time que não cansa de fazer história

O Fortaleza Esporte Clube não cansa de fazer história. E não cansa porque quer sempre mais e mais. Busca evolução e se prepara para crescer. Nos últimos anos, foram incontáveis as vezes que o Tricolor esteve quebrando recordes e estabelecendo marcas inéditas. Neste domingo (13), mais um capítulo foi escrito de forma espetacular: a vitória sobre o Santos e a classificação para a Pré-Libertadores.

A conquista é absolutamente fantástica. O Leão do Pici é o primeiro time a virar o turno do Brasileirão na lanterna e conseguir a classificação para a principal competição do continente. Foi, literalmente, da lanterna à Liberta.

Isso por conta da 3ª melhor campanha no returno da Série A, atrás apenas de Palmeiras e Internacional, campeão e vice.

Além disso, é o primeiro time do Nordeste a garantir vaga para a Libertadores por dois anos seguidos.

Tudo isso vem para coroar um 2022 absolutamente mágico, que teve ainda Tetracampeonato Cearense, Bicampeonato da Copa do Nordeste (ambos de forma invicta), participação na Libertadores com classificação às oitavas de final, quartas de final da Copa do Brasil eliminando o rival Ceará.

E isso depois de um 2021 que já havia sido fantástico, com o 4º lugar no Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil, estabelecendo as melhores campanhas do time nestas duas competições.

Mentalidade

Legenda: Departamento de Futebol do Fortaleza: Daniel de Paula Pessoa (gerente), Alex Santiago (diretor), Marcelo Paz (presidente), Júlio Manso (supervisor), Sérgio Pappelin (executivo) Foto: Reprodução

Isso passa por um trabalho muito competente, sério, responsável e bem feito dentro e fora de campo. O Fortaleza tem crescido como clube, como instituição, e os resultados esportivos catapultam isso tudo. O Departamento de Futebol é a mola-mestre para que a engrenagem possa funcionar, e merece muito reconhecimento.

E há algo crucial para isso: a mentalidade. O Fortaleza é um time que se acostumou a vencer e busca sempre melhorar. Não há conformismo ou preocupação com outra coisa que não seja evoluir constantemente.

Qual será o novo capítulo? Só o tempo dirá. Mas é certo que o Fortaleza já mostrou várias vezes que é capaz de surpreender. E de seguir sempre se superando e fazendo história de forma encantadora.