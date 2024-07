Fortaleza enfrentará o 6º time argentino na história em confronto especialíssimo para Vojvoda

O Fortaleza conheceu o adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana: será o Rosário Central. E o Tricolor realizará o 6º duelo contra equipes argentinas em competições internacionais. O detalhe é que este será um confronto especialíssimo para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Até aqui, o Fortaleza já enfrentou River Plate, Boca Juniors, Estudiantes, Independiente e San Lorenzo. E o retrospecto é positivo, com sete jogos sem perder (quatro vitórias e três empates), além de três derrotas, acumulando aproveitamento de 50% dos pontos disputados.

Porém, em confrontos de mata-mata, o retrospecto não é bom. Nos dois embates contra equipes argentinas, o Leão do Pici foi eliminado: contra o Independiente, na Copa Sul-Americana de 2020, até então disputada em outro formato, e contra o Estudiantes, nas oitavas de final da Libertadores 2022.

Dos times mais tradicionais do país vizinho, ficará faltando ao Fortaleza apenas enfrentar Racing e Vélez Sarsfield.

Duelo especial para Vojvoda

Legenda: Vojvoda iniciou a carreira como treinador comandando interinamente o Newell's Foto: Reprodução/Newell's Old Boys

O confronto será muito especial para Vojvoda, que foi revelado e atuou por mais de 100 partidas como jogador no Newell's Old Boys, maior rival do Rosário Central. El Profe também iniciou a carreira como técnico comandando os Rojinegros de maneira interina.

Vojvoda conhece bem a rivalidade do Clássico Rosarino, um dos maiores e mais tradicionais clássicos da Argentina. Newell's e Rosário Central são os dois principais clubes da cidade de Rosário, situada na Província de Santa Fé. É lá que mora a família de Vojvoda, inculuindo a esposa Marité e os três filhos Marko, Matias e Santino. Será a primeira vez que ele vai comandar o Fortaleza na cidade.

Como treinador, ele enfrentou três vezes o Rosário, com uma vitória (por 3 a 1 comandando o Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino 17/18), um empate (em 0 a 0 comandando o Talleres, pela Copa Argentina 18, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis) e uma derrota (também comandando o Talleres, pelo Campeonato Argentino 18/19).

DESEMPENHO DO FORTALEZA CONTRA TIMES ARGENTINOS

Boca Juniors 1x1 Fortaleza (Copa Sul-Americana 2024)

Fortaleza 4x2 Boca Juniors (Copa Sul-Americana 2024)

Fortaleza 3x2 San Lorenzo (Copa Sul-Americana 2023)

San Lorenzo 0x2 Fortaleza (Copa Sul-Americana 2023)

Estudiantes 3x0 Fortaleza (Copa Libertadores 2022)

Fortaleza 1x1 Estudiantes (Copa Libertadores 2022)

Fortaleza 1x1 River Plate (Copa Libertadores 2022)

River Plate 2x0 Fortaleza (Copa Libertadores 2022)

Fortaleza 2x1 Independiente (Copa Sul-Americana 2020)

Independiente 1x0 Fortaleza (Copa Sul-Americana 2020)