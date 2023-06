Fortaleza é o 2º time que mais vezes venceu o Palmeiras de Abel Ferreira

Todo mundo sabia que seria uma missão quase impossível. Mas o Fortaleza fez o seu papel, teve uma atuação muito positiva, jogou bem e foi superior ao Palmeiras, vencendo por 1 a 0 o jogo da volta da Copa do Brasil. Mesmo eliminado, o Tricolor sai do confronto fortalecido e, com a vitória, se torna o 2º time que mais vezes ganhou do Palmeiras de Abel Ferreira.

O treinador português fez sua estreia pelo Alviverde no dia 5 de novembro de 2020, na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, pela Copa do Brasil. Desde então, comandou o time paulista em 213 jogos, com 37 derrotas. Destas, 3 foram para o Leão do Pici.

Além desta vitória por 1 a 0, o Tricolor levou a melhor nos dois duelos pela Série A do Brasileiro de 2021 (3 a 2 fora de casa, no 1º turno, e 1 a 0 no Castelão, no 2º turno.

Apenas um time venceu mais o Alviverde neste período: o São Paulo, com 5 triunfos. O Flamengo está empatado com o Fortaleza com 3 vitórias sobre o Palmeiras de Abel.

Em 2023, o Palmeiras só foi derrotado 3 vezes. Para Água Santa (1º jogo da final do Paulistão), Bolívar (com reservas, pela Libertadores) e agora o Fortaleza.

O que isso quer dizer? Que vencer o Palmeiras de Abel Ferreira é extremamente difícil.

E o Fortaleza não apenas venceu como mandou no jogo. Claramente jogando com o regulamento, o Palmeiras veio só pra esfriar o jogo e se defender. Mas teve méritos para administrar a vantagem e sai classificado.

De todo modo, a vitória foi importante. O Tricolor, que foi prejudicado pela arbitragem no geral dos 180 minutos, deixa o confronto fortalecido, com o apoio irrestrito do seu torcedor e mostrando que pode conquistar coisas grandes em 2023.