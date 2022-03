Fortaleza confirma favoritismo e pode ser campeão invicto pelo 2º ano seguido. Mas pode jogar mais

O Fortaleza confirmou o favoritismo que tinha contra o Ferroviário na semifinal do Campeonato Cearense. Venceu por 2 a 1, neste sábado (12), e estabeleceu 3 a 1 no placar agregado. O time de Juan Pablo Vojvoda está com 100% de aproveitamento no Estadual e pode ser campeão invicto pelo 2º ano seguido. Marcas expressivas. Mesmo assim, pode jogar mais.

Falar só sobre o resultado seria bem mais fácil. Mas falo de desempenho.O futebol apresentado contra o Tubarão da Barra, no apanhado geral dos 180 minutos, poderia ter sido melhor pelo que este próprio Fortaleza já mostrou ser capaz de fazer.

O Jogo

Legenda: Matheus Vargas e Jussa comemoram gol marcado Foto: Kid Junior/SVM

Aliás, o 1º tempo do 2º jogo, foi. Não demorou para que o Tricolor fizesse valer a imposição e maior qualidade técnica, abrindo o placar logo aos 5 minutos de jogo, com Moisés, que marcou o 4º gol dele na temporada.

O gol trouxe tranquilidade aos leoninos, e foi um duro golpe nos corais. Com maior controle de jogo, o Fortaleza teve superioridade na etapa inicial, mas aí vem um problema: não aproveitou este maior volume para ampliar o placar. Como havia sido contra o Pacajus, por exemplo, já ali liquidando a fatura ainda nos 45 minutos iniciais. O que fez com que o Ferroviário se mantivesse vivo na disputa.

E deu margem para que o Tubarão da Barra voltasse melhor no 2º tempo. O time de Paulinho Kobayashi esteve superior na etapa final, criando chances de gol e marcando.

Legenda: Edson Cariús, artilheiro do Campeonato Cearense, marcou o 9º gol no Estadual Foto: Kid Junior/SVM

Quando Edson Cariús aproveitou falha da defesa para mandar pras redes, o Tubarão da Barra se lançou todo ao ataque em busca da virada. O Fortaleza correu riscos desnecessários e chegou ao ponto de Vojvoda sacar Robson (atacante) para colocar Felipe (volante) na tentativa de controlar o meio de campo.

Mesmo sem jogar bem, o Fortaleza foi lá e matou o jogo. Gol contra de André Bauerman em cruzamento de Yago Pikachu.

Max Walef

Legenda: Max Walef é goleiro titular do Fortaleza Foto: Kid Junior/SVM

O Ferroviário não conseguiu placar melhor pois esbarrou no goleiro Max Walef, enquanto o Fortaleza passou a colecionar erros de passes e não conseguia chegar ao ataque com tanta facilidade.

O arqueiro leonino, aliás, foi o grande destaque do jogo. Não tem muita dúvida mais: não é rodízio, não é teste. Hoje, Max Walef é o goleiro titular do Fortaleza. E por méritos.

Invencibilidade e Lições

O Fortaleza segue 100% no Campeonato Cearense. E será campeão invicto pelo 2º ano seguido se não perder nenhum jogo para o Caucaia na decisão. Marca histórica, mas que não apaga as lições: o Fortaleza pode jogar mais.