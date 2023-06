Ferroviário muda mentalidade e colhe frutos por sequência de trabalho com melhor campanha da Série D

Líder isolado do grupo, dono da melhor campanha geral e 'time sensação' da Série D do Campeonato Brasileiro. A caminhada do Ferroviário é excelente na competição. Com 7 vitórias e 1 empate, o Tubarão da Barra colhe frutos pela continuidade de trabalho.

Anunciado no dia 6 de fevereiro, o técnico Paulinho Kobayashi é um dos grandes nomes do clube coral. O treinador comandou a equipe em boas campanhas feitas em todas as competições do 1º semestre: Campeonato Cearense (chegando às semifinais), Copa do Nordeste (avançando das fases prévias até às quartas de final) e Copa do Brasil (sendo eliminado apenas para o Grêmio).

Os resultados aconteceram pelo trabalho que teve tempo para ser desenvolvido. O Ferroviário é, durante toda a gestão Kobayashi, um time organizado, com identidade bem definida, que tem personalidade para jogar e, com estratégia, tem superado diversos adversários ao longo de 2023.

Só que continuidade é algo que, definitivamente, não é comum na Barra do Ceará. De 2020 para cá, foram 8 treinadores diferentes - e muitos com várias passagens (Zé Teodoro, Anderson Batatais, Marcelo Vilar, Francisco Diá, Paulinho Kobayashi, Sidney Moraes, Paulo Foiani [que não comandou o time em nenhum jogo] e Roberto Fonseca).

Quando mudou a mentalidade e a filosofia, apostando em um nome para de fato comandar o projeto esportivo, os resultados vieram.

A mudança de pensamento veio por uma nova gestão, agora comandada pelo presidente Aderson Maia e pelo diretor de futebol Valmir Araújo.

Que siga assim.