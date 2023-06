Efeito Pacheco: em menos jogos, Fortaleza sofreu mais gols e perdeu mais quando o lateral não atuou

Depois da péssima atuação contra o Estudiantes de Mérida, o Fortaleza agora volta as atenções novamente ao Brasileirão. E para o confronto contra o Botafogo, neste sábado (10), o Tricolor conta com um importantíssimo retorno que eleva o aproveitamento do time: do lateral-esquerdo Bruno Pacheco.

O camisa 6 vive ótima fase e é titular absoluto. A diferença que Pacheco faz no Fortaleza fica evidente no comportamento da equipe. Com ele em campo, há melhores apoios ofensivos pelo lado esquerdo e, principalmente, mais solidez defensiva.

Os números comprovam isso. Tanto é que, em menos jogos, o Fortaleza sofreu mais gols e perdeu mais quando o lateral não atuou.

Legenda: Com Bruno Pacheco, Fortaleza venceu mais, perdeu menos e sofreu menos gols Foto: Arte SVM

Há um outro aspecto que pesa a favor de Pacheco: quando ele não atua, nenhum dos jogadores consegue desempenhar a função com a mesma qualidade. Prova disso é que Lucas Crispim está mal neste ano e Lucas Esteves sequer tem jogado.

Vojvoda não tem repetido escalação e tem feito muitas mudanças de um jogo para outro, mas é fato que, pelo desempenho recente, Pacheco tem vaga cativa no time.