DNA ofensivo: Fortaleza marcou gols em quase 80% dos jogos na 'Era Vojvoda'

Uma das marcas do Fortaleza no início de 2023 tem sido o ataque positivo. Em seis jogos, o time balançou as redes contra todos os adversários e está com 100% de aproveitamento. O Tricolor, assim, mantém o ataque positivo, uma marca da 'Era Vojvoda'.

Prova disso é que o Leão do Pici marcou gols em quase 80% dos jogos desde que o argentino assumiu o comando técnico.

Ao todo, foram 127 partidas, sendo que o time balançou as redes adversárias em 99 oportunidades, um total de 78% dos jogos.

Quando o Fortaleza apostou em Vojvoda, em 2021, um dos aspectos fundamentais era justamente o DNA ofensivo de Juan Pablo, que busca sempre montar equipes com vocação para o ataque. No Tricolor, isso tem dado muito certo.

Em 2023, foram 14 gols marcados em seis jogos - média superior a dois por partida. O número é muito expressivo pela goleada por 6 a 1 sobre o Atlético-CE, na última quarta-feira (1).

O artilheiro do time no ano é Thiago Galhardo, que já tem 3 gols na temporada.