Com G-9 desenhado, Libertadores é realidade quase certa para o Fortaleza e bem acessível ao Ceará

As finais brasileiras na Libertadores (Flamengo x Palmeiras) e Sul-Americana (Bragantino x Athletico-PR) fazem com que o Campeonato Brasileiro tenha uma enorme possibilidade de terminar com G-9 pela primeira vez na história. Isso interessa diretamente Fortaleza e Ceará, que podem, de forma inédita, participar juntos da principal competição do continente.

O Tricolor, atualmente na 3ª colocação, com 36 pontos, vê a vaga na Liberta como uma realidade quase certa. A chance de classificação é de 69,1%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas futebolísticas.

Mais que a probabilidade, uma virtual classificação do Fortaleza é projetada, também, pelo desempenho da equipe. Apenas uma enorme oscilação e queda de rendimento e resultados poderia fazer o time comandado por Juan Pablo Vojvoda despencar na tabela e ficar fora de uma das vagas.

O Leão do Pici, inclusive, possui boas chances não apenas de estar na Libertadores, mas de obter a classificação direta para a fase de grupos. Sem contar que tem ainda uma outra alternativa para chegar ao torneio continental: vencer a Copa do Brasil. A missão não é simples, é verdade, mas o Tricolor está na semifinal e, se eliminar o Atlético-MG, estará na disputa pelo título com Flamengo ou Athletico-PR.

Cenário para o Ceará

Atualmente na 11ª colocação, com 28 pontos, o Ceará também está na briga por uma vaga na Libertadores. Se com G-6 seria difícil, com G-9 esta é uma realidade bastante acessível ao Alvinegro. De acordo com a UFMG, hoje, o Alvinegro tem 10,7% de probabilidade de classificação para a Libertadores.

O Vovô está apenas cinco pontos atrás do 5º colocado (hoje o Bragantino) e possui um jogo a menos que muitos dos concorrentes que estão na mesma faixa de tabela.

Um aspecto crucial será vencer os confrontos que terá em casa contra times que estão logo acima na tabela. O Alvinegro enfrentará Cuiabá, Fluminense, Internacional, Corinthians e Bragantino, todos na Arena Castelão.

Futebol Cearense no ápice

Se é certo que o Futebol Cearense vive, hoje, seu melhor momento na história, obter duas classificações inéditas para a disputa da Taça Libertadores seria o ápice. A coroação de todo o trabalho que tem sido feito pelos clubes. E se isso é algo que, um dia, era apenas um sonho distante, hoje é uma realidade bem palpável.