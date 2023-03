Clássico-Rei na final mantém hegemonia de quase três décadas entre Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza decidirão o Campeonato Cearense 2023. O favoritismo foi confirmado contra Iguatu e Ferroviário, respectivamente, mantendo assim uma hegemonia de quase três décadas.

Há 27 anos que o Estadual não tem um campeão diferente de Ceará ou Fortaleza. Esta será a 28ª vez que um dos dois ficará com o título local.

O último time a levantar o troféu, fora alvinegros ou tricolores, foi o Ferroviário, que sagrou-se bicampeão em 1994 e 1995. Desde então, o Leão ganhou 15 vezes e o Vovô venceu 12.

O Tubarão da Barra depositava muita expectativa em Ciel, Erick Pulga e companhia, mas acabaram eliminados pelo Fortaleza na semifinal.

Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? No caso de Ceará x Iguatu, não. O Alvinegro espantou o fantasma da eliminação do ano passado e também se classificou.

Na final, tudo em aberto. O Ceará vem de duas vitórias sobre o maior rival, enquanto o Fortaleza aposta em triunfar justamente no momento de maior definição.

Certo é que teremos dois grandes jogos. E que a hegemonia se mantém.