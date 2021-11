Ceará entrará no G-8 se vencer Corinthians e depende apenas de si para ter vaga na Pré-Libertadores

O Ceará tem um importante duelo contra o Corinthians, às 20 horas desta quinta-feira (25), na Arena Castelão. A torcida alvinegra irá comparecer em número recorde naquela partida que é uma verdadeira 'final' e será decisiva para o Vovô no sonho de conquistar uma vaga inédita na Pré-Libertadores. E uma coisa é fato: em caso de vitória, o Alvinegro entrará no G-8 do Brasileirão.

Com 46 pontos, o Ceará é o atual 9º colocado na tabela. Se triunfar, chegará aos 49 pontos e ultrapassará ou Fluminense (7º colocado, com 48 pontos) ou Internacional (8º colocado, com 47 pontos). Isso porque os times se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30min, no Maracanã.

O confronto direto impede que as duas equipes possam abrir distância do Vovô. Apenas um, em caso de triunfo, poderá fazer isto.

Se o duelo entre cariocas e gaúchos terminar empatado e o Ceará vencer o Corinthians, o time comandado por Tiago Nunes ultrapassará apenas o Colorado, já que empatará em pontos com o Flu, mas ficará atrás no número de vitórias (hoje o Tricolor Carioca tem 13 e o Alvinegro 10).

Outro lado da moeda

Além de Fluminense x Internacional, outros jogos da rodada interessam diretamente ao Vovô, que torce por tropeços do América-MG diante da Chapecoense, em Belo Horizonte, e do Cuiabá contra o Athletico-PR. Os dois jogos, porém, serão apenas na próxima semana.

O Coelho (10º colocado, com 45 pontos) e o Dourado (11º lugar, com 43 pontos) são os times que podem, em uma rodada, ultrapassar o Ceará. O Santos, que está em 12º, possui 42 pontos (quatro a menos).

Depende apenas de si

O aspecto positivo é que restando quatro rodadas para o fim do Brasileirão, o Alvinegro depende e exclusivamente de si para garantir vaga na Pré-Libertadores, já que estará no G-8 da competição restando três rodadas para o fim.

Daí pra frente, dependerá apenas do próprio desempenho, contra Flamengo (F), América-MG (C) e Palmeiras (F) para assegurar a inédita vaga, como Gustavo de Negreiros já apontou na matemática para a Libertadores.

O sonho do Alvinegro, que sempre foi algo distante, nunca esteve tão próximo.