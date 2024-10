Aproveitamento como visitante é fiel da balança entre Fortaleza, Botafogo e Palmeiras

O Fortaleza segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas perdeu a oportunidade de reassumir a liderança da competição - ao menos de maneira provisória - nesta sexta-feira (4), ao ser derrotado por 3 a 1 para o Grêmio, fora de casa. E é exatamente o aproveitamento como visitante que é o fiel da balança entre o Tricolor e seus concorrentes, Botafogo e Palmeiras.

O Leão do Pici vem de uma sequência de 4 jogos sem vencer fora de casa, com 3 derrotas e 1 empate. Não apenas os resultados são ruins, como o desempenho também tem sido muito abaixo do esperado - o time não jogou bem em nenhuma destas ocasiões.

O time de Vojvoda somou apenas 1 ponto dos últimos 12 disputados, que deixam o Fortaleza no 7º lugar no ranking de desempenho como visitante, com 16 pontos conquistados. O número equivale a somente 29% do total de pontos que o time tem na Série A.

Por outro lado, Botafogo e Palmeiras são os 2 melhores visitantes do torneio. O Alvinegro somou 25 pontos fora de casa, enquanto o Alviverde acumulou 22. O correspondente a, respectivamente, 44% e 39% do total de pontos que eles possuem na competição.

Ao Fortaleza, não seria necessário ser o melhor ou 2º melhor visitante do torneio. Bastaria ter somado 4 ou 5 pontos a mais fora de casa que o time já estaria na liderança.

Esta é exatamente a diferença entre os 3 primeiros colocados na tabela. O aproveitamento do Fortaleza como mandante é espetacular - o melhor do campeonato. Mas não ter a mesma consistência para somar pontos também fora de casa, sobretudo nos últimos jogos, é o que tem sido o diferencial entre a campanha do Leão do Pici para a dos seus adversários na briga pela taça.