2022: o ano mágico para o Fortaleza e trágico para o Ceará

O ano de 2022 ficará marcado na história de Fortaleza e Ceará, mas por motivos completamente opostos. Enquanto o Tricolor teve um ano mágico e extremamente vitorioso, o Alvinegro amargou uma temporada trágica e marcada por fracassos e vexames.

O Fortaleza foi Tetracampeão Cearense e Bicampeão da Copa do Nordeste, ambos de forma invicta. Na 1ª participação em sua história na Copa Libertadores, conseguiu classificação e passou até as oitavas de final. Na Copa do Brasil, eliminou o rival Ceará e chegou até as quartas.

Principal objetivo do clube, o Campeonato Brasileiro foi marcado por uma reação absolutamente espetacular. Após 20 rodadas na zona de rebaixamento, sendo 14 na lanterna, o Leão do Pici fez uma arrancada histórica e, com a 3ª melhor campanha do 2º turno, não apenas escapou do rebaixamento como briga por Pré-Libertadores, já tendo no mínimo vaga na Sul-Americana assegurada.

O Fortaleza teve em 2022 o ano mais vitorioso de sua história.

Do outro lado, o Ceará teve sua pior temporada.

No Campeonato Cearense, eliminado de forma vergonhosa para o Iguatu. Logo depois, também eliminado de forma precoce na Copa do Nordeste, para o CRB. Ambas decisões nos pênaltis, assim como a eliminação para o São Paulo, nas quartas de final da Copa Sul-Americana (único ponto bom no ano do Vovô), já que na Copa do Brasil, amargou eliminação para o Fortaleza pelo 2º ano consecutivo.

O Campeonato Brasileiro parecia apontar, ao menos, certa estabilidade. No 1º turno inteiro, apenas uma rodada na zona de rebaixamento e uma campanha, em geral, de meio de tabela. Mas com a 2ª pior campanha do returno, acumulando apenas 1 mísera vitória em 19 jogos, com 11 rodadas seguidas sem ganhar nenhuma partida, o rebaixamento foi sacramentado após uma derrota vergonhosa por 2 a 0 para o já rebaixado Avaí.

5 técnicos no ano, sendo que os dois últimos jamais haviam tido experiências como treinadores profissionais.

Uma queda que estava anunciada, já que foi se desenhando ao longo do ano inteiro. Um 2022 marcado por erros consecutivos, incompetência e vexame atrás de vexame.

De toda forma, este será um ano que ficará marcado na história dos dois clubes.