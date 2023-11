Uber vira o jogo e registra lucro bilionário; veja números

A forma de transporte foi revolucionada com a chegada do transporte por aplicativo. A praticidade, em função do uso de app, e os preços mais atrativos, foram as forças impulsionadoras dessa modalidade de transporte.

O JOGO VIROU

A empresa Uber, pioneira em transporte por aplicativo, fundada em 2009, atuando em diversos países do mundo, por vários anos apresentou resultados negativos, decorrente de elevados investimentos em expansão, marketing e tecnologia.

Nos últimos períodos, a Uber virou o jogo e tem registrado geração de caixa crescente, diversificação do portfólio de serviços, rentabilidade positiva, e por consequência, lucros robustos.

RESULTADOS FINANCEIROS DA UBER NO 3º TRIMESTRE

Na última semana, a empresa Uber divulgou seus resultados globais relativos ao 3º trimestre, e sinaliza que caminha para uma geração de lucros consistente ao longo do tempo. Na divulgação dos resultados para o mercado relativo ao 3º trimestre, pode-se destacar:

Receitas atingiram US$ 9,3 bilhões, o que representam crescimento de 11,4%, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior;

2,4 bilhões de viagens em todo o mundo, o que representou crescimento de 25%;

Lucro líquido de US$ 221,0 milhões; e

Valores disponíveis em caixa de US$ 5,2 bilhões.

O lucro líquido de US$ 221,0 milhões no 3º trimestre, quando convertido para Real (R$)*, apenas para fins de comparação, alcança a bagatela de R$ 1,1 bilhão de reais. Lembro que o resultado da empresa Uber é referente a sua atuação em todo o mundo.

A Uber, nos resultados do trimestre anterior, divulgou a representatividade de suas receitas entre as regiões do mundo, de maneira que a América Latina representou apenas 6,8% de seu faturamento, enquanto os Estados Unidos e o Canadá, conjuntamente, representaram 55,6 % das receitas.

Para o Brasil, na sua comunicação para o mercado, a empresa destacou seus avanços nos serviços Uber Moto. A empresa atualmente dispõe de três vertentes de atuação: mobilidade (transporte de passageiros), delivery e fretes.

UBER TEM LUCRO BILIONÁRIO

Em 2022, de janeiro a setembro, a Uber registrava prejuízo de US$ 9,7 bilhões, ou R$ 48,5 bilhões. No ano de 2023, no mesmo período, a empresa Uber já apresenta lucro

acumulado de US$ 458 milhões, que equivalem a R$ 2,2 bilhões. Sem dúvida, uma virada de jogo fenomenal!

*Cotação Real/Dólar de 29/09/23 = R$ 5,00