Qual banco tem o menor juro do cartão de crédito parcelado? Veja ranking

O cartão de crédito é uma das maiores inovações do sistema financeiro. Criado nos Estados Unidos no século passado, o cartão de crédito tem como benefício a conveniência, em razão de dispensar o dinheiro físico; a flexibilidade, uma vez que permite a compra à vista ou parcelada; e as recompensas, através dos serviços disponibilizados, programas de pontos e mais recentemente, o cashback.

Nem tudo são flores

Mas nem tudo são flores. O valor utilizado do cartão, e não pago em sua totalidade, pode ser avassalador nas finanças. O rotativo do cartão de crédito tem juros exorbitantes, que chegam a superar a casa do 1.000% ao ano.

Em 2017, em medida implementada pelo Banco Central, buscando mitigar os efeitos danosos do rotativo do cartão, o parcelamento da fatura do cartão, que já existia, mas em menor uso, tomou força, e atualmente tem chamado atenção a evolução da dívida dessa modalidade.

Segundo dados do Banco Central, as dívidas do cartão de crédito parcelado alcançaram R$ 59,3 bilhões no último mês de agosto, o que representa o dobro, quando comparado com agosto de 2021, quando somavam R$ 27,9 bilhões.

Ranking das instituições financeiras - cartão de crédito parcelado

O uso do cartão de crédito parcelado, deve ser evitado. Além de buscar equilibrar as finanças, para pagar a fatura em sua totalidade, existem linhas de crédito alternativas com juros menores, como o crédito consignado.

No entanto, de maneira a deixar você, caro leitor, informado dos juros do cartão de crédito parcelado, listo abaixo não só a instituição com menor juros, mas um ranking com as 5 instituições financeiras que praticam os “melhores juros”:

Instituição Financeira/Juros (mês)/Juros (ano)

Zema CFI S/A: 0,63%/7,78% Facta S/A: 2,78%/38,89% Parana BCO S/A: 2,83%/39,76% Banco Daycoval: 3,03%/43,11% Banco Genial: 3,15%/45,01%

Fonte: Banco Central (2023)

Esta lista foi obtida no site do Banco Central*, e se refere ao período de 09/10/2023 a 16/10/2023, de maneira que é atualizada periodicamente pelo Banco Central e você pode verificar aqui.

Você vai ser surpreender como a instituição financeira do seu cartão está posicionada no ranking. E não se iluda com os cartões (da moda) de alguns bancos, especialmente os digitais.

Para finalizar, é importante usar o cartão de forma responsável, especialmente controlando os gastos. Sabemos que existem momentos de dificuldades, mas com muito esforço e controle, você pode reverter o jogo e os juros passarem a trabalhar para você.

*Consulta no site do Banco Central realizada em 30/10/2023

