Dívidas do Desenrola equivalem ao endividamento de pessoas físicas de 8 estados do Brasil

O programa Desenrola entrou em nova fase nesta segunda-feira (9). As pessoas com dívidas negativadas, que estão contempladas pelo programa do governo federal para sanar as dívidas dos brasileiros, tem uma grande chance de solucionar seu endividamento.

MAIOR PROGRAMA DE RENEGOCIACÃO DE DÍVIDAS DA HISTÓRIA

Estima-se que mais de 32 milhões de brasileiros possam ser beneficiados pelo maior programa de renegociação de dívidas do Brasil da história. Nunca houve uma ação coordenada de renegociação de dívidas voltadas para a pessoa física nesta dimensão.

O valor total das dívidas, que foram elegíveis pelo Desenrola, chegou a R$ 151 bilhões e 60 milhões de contratos. Esse montante de dívidas passiveis de renegociação equivalem ao total das dívidas das pessoas físicas de 8 estados do Brasil.

Com o leilão de dívidas realizado pelo Governo Federal, após os descontos, o montante ficou em R$ 25 bilhões.

CHEGOU A HORA DE DESENROLAR

Para os beneficiários do Desenrola, que são as dívidas negativadas até o final do ano passado, tenho uma mensagem direta: chegou a hora de desenrolar.

O desconto médio das dívidas é de 83%, mas podem chegar até 95%.

Aqui tenho um pedido para você, leitor. Se você está nesse grupo, veja as instruções a seguir. Ou se conhece alguém nesta situação, compartilhe essa notícia, com as orientações abaixo, de modo a ajudar as pessoas que estão em difícil situação financeira.

CONDIÇÕES PARA SOLUCIONAR AS DÍVIDAS

As dívidas com valor até R$ 5 mil serão priorizadas, de forma que poderão ser renegociadas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês, e valor mínimo da parcela de R$ 50,00. Contudo, as dívidas de maior valor, também terão condições diferenciadas para renegociar.

ORIENTAÇÕES PARA ADERIR AO DESENROLA

A seguir as orientações para aderir ao Desenrola:

1. Fazer o cadastro na plataforma gov.br, que pode ser acessada por aqui.

2. Após o cadastro e entrar na plataforma gov.br você deve solicitar para “aumentar o nível” para prata ou ouro.

3. Entrar no site desenrola.gov.br e verificar no site se está contemplado pelo Desenrola, e quais dívidas podem ser renegociadas com descontos.

Se ainda tem dúvidas, assista esse tutorial elaborado pelo Governo Federal, clicando aqui.

É interessante se apressar, pois existe uma fila para renegociação. O Desenrola vai até o final do ano de 2023. Por último, toda a negociação do Desenrola será pelo site desenrola.gov.br. Se algum “esperto” lhe enviar outro link, e-mail, ou telefonema, fique longe!

Grande abraço e até a próxima semana!

