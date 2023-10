Inflação em Fortaleza: Picanha está entre os 5 produtos de maior queda de preços em 2023

A inflação, nos últimos anos, acertou em cheio o bolso dos consumidores e o lucro dos empresários. Em 2021 e 2022, o Banco Central não conseguiu deixar a inflação na meta. No entanto, parece que o pior já passou, em razão da desaceleração de elevação de preços.

INFLAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

Após registar inflação superior a 10% em 2021 e quase 6% em 2022, os preços na Região Metropolitana de Fortaleza mostram números mais otimistas.

Na semana passada o IBGE publicou números atualizados do IPCA, de forma que em 2023, a inflação de janeiro a setembro foi de 3,76% na Região Metropolita de Fortaleza. A perspectiva é subida de preços menor que o ano passado, apesar de alguns sustos em alguns produtos.

Veja também

E A PICANHA?

Entre os bens e serviços que apresentaram queda de preços, no acumulado do ano de 2023 (janeiro a setembro), a picanha foi um dos produtos que mais baixou de preços em Fortaleza. A maior produção nacional e a demanda (interna e externa), que não acompanhou na mesma velocidade a oferta disponível, foram as principais razões para a queda do preço da picanha.

O comportamento do consumidor, influenciado sobretudo pela queda do poder de consumo, também é fator importante na queda do preço, uma vez que o consumidor substitui o consumo por produtos de preços mais atrativos, como o frango e a carne suína.

Veja a seguir os 5 produtos que mais baixaram os preços em 2023 até agora na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF):

Produtos Variação de Preços em 2023* 1. Cebola - 46,99% 2. Goiaba - 21,29% 3. Óleo de soja - 21,23% 4. Batata-inglesa - 19,98% 5. Picanha -17,02%

Fonte: IBGE (2023)

O OUTRO LADO DA MOEDA

Contudo, não posso deixar de mencionar o outro lado da moeda. A inflação, apesar de mais controlada, especialmente pela menor difusão de elevação de preços, ou seja, menos itens estão subindo de preços, ainda existem itens que vêm impactando os orçamentos familiares e empresariais.

Conheça os 5 itens que mais subiram de preços em 2023 na Região Metropolitana de Fortaleza:

(RMF):

Produtos Variação de Preços em 2023* 1. Manga + 42,42% 2. Cenoura + 41,90% 3. Gasolina + 21,71% 4. Táxi + 20,20% 5. Maionese + 16,35%

Fonte: IBGE (2023)

No cenário prospectivo, a inflação, segundo estimativas de mercado, deve continuar desacelerando nos próximos períodos, o que vai repercutir positivamente especialmente no poder aquisitivo das famílias.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* Período de janeiro a setembro de 2023, quando comparado com o mesmo período de 2022.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil