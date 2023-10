Como está a performance das atividades de Serviços no Ceará? Veja ranking no Nordeste

As atividades de Serviços, que contemplam diversas atividades econômicas, têm elevada importância na geração do Produto Interno Bruto do Ceará, além de ser relevante vetor de geração de emprego e renda.

As atividades de alojamento, serviços pessoais (lavanderia, salões de beleza, clínicas de estética, ensino de esportes e idiomas etc.), atividades jurídicas, de contabilidade, consultorias, imobiliárias, transportes de carga e passageiros, são alguns dos exemplos de empreendimentos dos Serviços.

PERFORMANCE DOS SERVIÇOS NO CEARÁ INFERIOR À MÉDIA DO BRASIL

O volume de serviços do Ceará, no período de janeiro a julho de 2023, embora apresente crescimento de 3,2%, foi inferior ao registrado na média do Brasil (+4,5%). Os dados foram publicados pelo IBGE na Pesquisa Mensal de Serviços.

Sob a ótica de receita nominal de vendas, as atividades de serviços registraram elevação do faturamento em 6,6% nos primeiros sete meses do ano, quando comparado com o mesmo período de 2022. No Brasil, as receitas nominais dos Serviços avançaram em maior velocidade, 8,5%.

SERVIÇOS E A RETOMADA ECONÔMICA

A performance das atividades de serviços cearense, força-motriz da retomada do crescimento econômico após o relaxamento das medidas sanitárias de combate a Covid-19, já demonstra sinais claros de arrefecimento.

Caro leitor, para se ter uma ideia da desaceleração, se atualmente o Ceará tem crescimento no ano de 3,2% do volume de serviços de janeiro a julho de 2023, no ano passado, o crescimento chegou a anotar 15,7% no período de janeiro a julho de 2022.

RANKING DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

No Nordeste, a performance da atividade de serviços cearense vem decepcionando e já amarga o último lugar do Nordeste. Ao nível nacional, o Ceará ocupa a nada confortável 25ª posição.

Estado Crescimento % (2023) 1. Paraíba 13,0% 2. Maranhão 10,7% 3. Sergipe 8,9% 4. Bahia 8,1% 5. Alagoas 7,5% 6. Rio Grande do Norte 7,0% 7. Pernambuco 6,0% 8. Piauí 5,8% 9. Ceará 3,2%

Fonte: IBGE (2023)

PERFORMANCE DOS SERVIÇOS POR ATIVIDADE

No Ceará, segundo o IBGE, apresentaram performance positiva 4 das 5 atividades pesquisadas, que foram: Outros Serviços (+10,0%); Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (+5,2%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (+4,5%); e Serviços de informação e comunicação (+1,1%).

Os Serviços Prestados às Famílias, recuaram 2% no ano de 2023, que tem dentre as atividades econômicas divulgadas pelo IBGE, podemos citar: hotelaria, serviços de alimentação para eventos, bufê, produções teatrais, musicais, parques de diversão e temáticos, academias, entre outros. Infelizmente não temos os dados detalhados divulgados para cada uma destas atividades citadas, apenas a média do grupo.

E O QUE ESPERAR PARA O FUTURO?

A melhora do mercado de trabalho e a redução da inflação, sem dúvidas, são os ventos que estão a favor e podem melhorar as atividades de serviços. No entanto, ainda pesa “sob os ombros” o alto comprometimento da renda com dívidas, e os juros de mercado ainda elevados, reduzem o poder aquisitivo e a capacidade de consumo das famílias cearense.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.