Chegou a hora de investir em ações de empresas cearenses?

A bolsa de valores, como característica da renda variável, espelha a atividade econômica e a expectativa dos investidores, além de uma série de fatores, a exemplo de questões setoriais, políticas e conflitos geoeconômicos.

Nesse sentido, as oscilações da bolsa, refletem os ciclos econômicos e empresariais, de maneira que esses movimentos de altos e baixos oferecem grandes oportunidades aos investidores, e se bem aproveitados, podem promover resultados interessantes na carteira de investimentos.

EMPRESAS CEARENSES EM QUEDA

As empresas cearenses na bolsa de valores, no período recente, têm passado por um movimento de baixa. Apesar de possuir empreendimentos em diferentes atividades, como os setores financeiro, educacional, telecomunicações, saúde, alimentos, varejo, industrial, elétrico, o conjunto da obra tem apresentado resultados negativos em 2023.

O Índice de Ações Cearense (IAC)*, calculado pelo curso de Finanças da Unifor, apresenta queda de 13,19% no ano de 2023 (janeiro a outubro). No último mês de outubro, em sintonia com os principais mercados, as empresas cearenses amargaram resultados negativos de 11,05%.

Ativo/Performance (janeiro a outubro)

Aeris (AERI3): -24,78%

Arco Educação (ARCE)**: -1,87%

Banco do Nordeste (BNBR3): +22,80%

Brisanet (BRIT3): +10,99%

Enel Ceará (COCE3): -13,33%

Enel Ceará (COCE5): -11,36%

Grendene (GRND3): +2,82%

Hapvida (HAPV3): -27,36%

M. Dias Branco (MDIA3): -9,04%

Pague Menos (PGMN3): -31,51%

IAC: -13,19%

IBOVESPA: +3,11%

Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: Unifor (2023).

É HORA DE INVESTIR?

A máxima de comprar na baixa e vender na alta, nunca esteve tão válida como agora. Os preços dos ativos, em especial das empresas cearenses na bolsa, estão muito baratos e combinado com a trajetória descendente Selic, que atua como força propulsora dos ativos de renda variável, as ações cearenses devem entrar no radar dos investidores.

Evidentemente, não podemos generalizar para todas as empresas, e não é diferente para os negócios locais. Assim, as empresas cearenses devem ser avaliadas à luz das oportunidades de expansão dos negócios, rentabilidade, diferenciais competitivos, geração de caixa e distribuição dos dividendos.

Lembre-se, investir em ações é aportar recursos em negócios. E principalmente, ações são investimentos de longo prazo. Portanto, estude o negócio que você quer fazer parte como acionista.

Por fim, na hora de escolher os ativos para investir, antes, avalie o seu perfil de investidor, e busque suporte de profissionais certificados, para auxiliar na escolha dos ativos que estejam alinhados com o seu perfil e objetivos dos investimentos.

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* O IAC tem o objetivo de acompanhar a performance das empresas sediadas no Ceará e negociadas em bolsas de valores no Brasil e no mundo.

** A Arco Educação (ARCE) está calculada com variação do ativo e também do dólar.

