As atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados não param de crescer. Segundo o IBGE, o PIB destas atividades cresce a todo vapor, de forma que promovem efeitos positivos na geração de oportunidades de empreender e trabalhar na área de Finanças.

Para se ter uma ideia deste fenômeno, no ano de 2020, quando a pandemia trouxe impacto negativo sistêmico na economia, fazendo o PIB recuar 3,9%, de acordo com o IBGE, as atividades financeiras e relacionadas surfaram a onda e cresceram 4,5% no ano passado. Neste ano de 2021, continuam avançando, e as atividades financeiras já registram crescimento de 1,8%, em relação ao ano anterior.

E QUAL O IMPACTO NA GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES NA ÁREA DE FINANÇAS?

O quadro positivo das atividades financeiras, seguros e serviços relacionados oportuniza e potencializa a carreira profissional na área de Finanças. Novas oportunidades de trabalho no mercado financeiro cearense estão disponíveis.

Na área de investimentos, com a expansão dos escritórios de agentes autônomos de investimentos, símbolo deste cenário positivo, necessitam cada vez mais de profissionais qualificados na área de finanças.

Entre as oportunidades de trabalho, se destaca a demanda por assessores de investimentos, onde empresas como XP e BTG, por meio dos seus escritórios, estão ávidos por profissionais que tenham domínio sobre investimentos e boa desenvoltura na área comercial.

Se você quer seguir carreira na área de Finanças, saiba que conhecimento, competências e certificações financeiras são requisitos necessários. Não basta querer, é imprescindível se capacitar.

Ainda na seara de investimentos, outras oportunidades também estão no radar das empresas do segmento, como de consultores de investimentos, planejadores financeiros, analistas de valores mobiliários e gestores de fundos de investimentos.

Além da área financeira propriamente dita, não esquecendo os Bancos, que são players importantes na contratação de profissionais, as possibilidades de seguir carreira na área de finanças também podem ser materializadas nas empresas de diversos setores (agropecuária, indústria, comércio e serviços), na medida que estes empreendimentos também possuem seus times financeiros. É o que chamamos das Finanças Corporativas.

Existe certa limitação de entendimento sobre Finanças, em que se acredita que só podem desempenhar atividades em Instituições Financeiras. Isto é um engano. Nas empresas, por meio de diferentes técnicas, é possível tomar decisões que sejam rentáveis para os negócios.

A decisão de implantar uma nova filial ou expandir a planta da empresa atual, financiar ou alugar veículos, produzir ou terceirizar, captar recursos na forma de equity ou financiamento bancário, exportar ou vender no país, são típicas decisões estratégicas que empresas de deparam, e o domínio das técnicas econômico-financeiras fazem a diferença.

E AS OPORTUNIDADES NAS EMPRESAS?

Na seara empresarial, segundo a gerente executiva de seleção da MRH, Valéria Mota, o mercado de trabalho iniciou reação a partir do mês de julho, logo após a 2ª. onda da Covid, e sinaliza que as perspectivas são boas para os próximas meses, mas que vai depender da evolução da pandemia.

As áreas financeiras e tecnologia, aponta Valéria Mota, estão com cenário favorável para a geração de oportunidade, e acrescenta que as empresas buscam profissionais cada vez mais estratégicos e não apenas operacionais.

Entre as oportunidades que chamam mais atenção dos empregadores, diz Valéria Mota, são aquelas direcionadas para profissionais que dominam Business Intelligence – BI, Valuation (Avaliação de Empresas), Planejamento Tributário e Controladoria. A gestão de crédito e investimentos, em geral, também apresentam boas oportunidade na área de finanças corporativas.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.