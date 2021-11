Onde investir o 13º salário?

A chegada do 13º salário na conta, sem dúvida, é um dos dias mais esperados do ano. Hoje é a data limite para recebimento da 1ª parcela da gratificação natalina, criada há quase 60 anos, que movimenta a economia, traz alívio ao orçamento das famílias e que também possibilita investir.

É notória a situação da perda da renda e do crescimento do endividamento, que colocam muitos brasileiros em situação de dificuldade no orçamento. No entanto, existem pessoas que estão com as contas equilibradas e de alguma maneira desejam fazer uso dos recursos financeiros da melhor forma.

Em razão dos riscos e do cenário turbulento, acredito firmemente que o investidor deve seguir a regra da diversificação, pois assim os retornos serão potencializados e as perdas minimizadas.

Quando me refiro a diversificação, entenda alocar recursos em diferentes classes de ativos (títulos públicos, CDB´s, ações, fundos imobiliários, entre outros) e geografia de investimentos diversa, ou seja, não restringir as possibilidades de investir somente no Brasil.

Na coluna desta semana, tenho dois convidados especiais, profissionais de investimentos de alto nível, que nos ajudarão a conhecer melhor os caminhos do sucesso nas aplicações financeiras.

Investimentos no Brasil

O sócio e assessor de investimentos da Aplix, Ravi Lima, em conversa com este colunista, comenta que o 13º salário é uma excelente oportunidade para investir, em razão das oportunidades atraentes do mercado financeiro.

A análise do perfil do investidor, segundo Lima, é o ponto de partida para avaliar qual o destino dos recursos, sobretudo em função do momento econômico do país. Os investidores mais conservadores, produtos como CDB, LCA e LCI, que têm sido ofertados com prazos e taxas cada vez mais interessantes.

Para aqueles investidores dispostos a correr mais riscos, outras classes de ativos poderão ser exploradas, como os fundos imobiliários e as ações, que apesar das recentes quedas, deve-se lembrar que são voltados para o longo prazo e apresentam “preços descontados”.

Lima ressalta que existem fundos imobiliários negociados com preços abaixo do valor patrimonial, e no caso de ações, mesmo com determinadas empresas com lucros elevados, tem preços em queda, o que não faz sentido na lógica dos mercados. Os ETF´s e os BDR´s são também possibilidades de investimentos e reforçam a estratégia da diversificação.

Investimentos no Exterior

Investir no exterior nunca foi tão fácil. O avanço das ferramentas tecnológicas e a oferta de produtos financeiros em escala global, descortina possibilidades de se investir no exterior com poucos recursos e de forma simplificada.

Na seara dos investimentos no exterior, o analista de ações internacionais da Suno Research, André Tavares, aponta que a bolsa de valores nos Estados Unidos não está barata, mas em razão da dinâmica econômica e do patamar da taxa de juros americana, pode-se dizer que está precificada de forma justa.

Tavares acrescenta que mesmo no patamar justo, ainda existem oportunidades muito boas para investir no mercado norte-americano, a exemplo de empresas consolidadas em seus segmentos, como a Meta (antiga Facebook) e o Google, pois atualmente possuem preços atrativos.

No que se refere as empresas chinesas, existem boas oportunidades segundo o analista internacional da Suno Research, pois tem maior potencial de retornos, a exemplo das empresas Alibaba, Tencent e Huya.

Tavares explica que a Alibaba detém mais de 85% das suas receitas advindas do e-commerce; a Tencent se destaca pelo aplicativo Wechat, espécie de Whatsapp, que apresenta funcionalidades mais sofisticadas; e a Huya tem sua atuação em streaming de jogos. Sobre a Huya, o analista comenta a particularidade da empresa apresentar valor de mercado abaixo do que possui em seu caixa, o que em finanças chamamos de Enterprise Value negativo.

Para se adquirir alguns destes ativos no Brasil, especificamente para as empresas Meta, Google e Alibaba, tem-se a possibilidade dos Brazilian Depositary Receipts (BDR), e certamente estão nas suas corretoras/plataformas de investimentos.

Por fim, recomendo procurar profissional da área, de maneira a destinar seu 13º de forma inteligente e compatível com seu perfil e objetivos.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.