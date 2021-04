Com os avanços do mercado financeiro global, sustentados pela força motriz da digitalização, a realização de investimentos diretamente no exterior passa a ser possível para o pequeno investidor.

Este colunista tem realizado investimentos diretamente no exterior há algum tempo e a experiência é extremamente rica, em função da diversidade de ativos e oportunidades para aplicação de recursos.

E não precisa de muito dinheiro. Ontem, fiz um teste com êxito no valor de R$ 100,00, inclusive com pagamento de tarifas e impostos.

Do Ceará para Wall Street, em poucos minutos, tudo amparado na legislação e custos relativamente baixos.

Evidentemente, com maior volume de recursos, os custos relativos serão ainda menores.

Você deve se perguntar, mas quais são os benefícios de investir no exterior?

Em conversa com o especialista em investimentos, o economista cearense André Tavares, da Suno Research, uma das maiores casas de análises do país, ele relatava que investir nos Estados Unidos, por exemplo, possibilita maior diversificação na estratégia de investir, permite ainda investir nas maiores empresas do mundo, além de estar “protegido” em dólar, sobretudo da inflação e dos riscos aqui do Brasil.

O poder da diversificação na hora de investir, sem dúvida, contribui sensivelmente para a minimização de riscos, além de retornos mais sustentáveis no longo prazo. Um dos maiores gestores de investimentos do mundo, Ray Dalio, recentemente em palestra on-line para investidores brasileiros, relatou que a estratégia fundamental dos investidores deve ser a diversificação em ativos, moedas e países.

E como eu faço para investir diretamente no exterior, especialmente nos Estados Unidos?

De início, é necessário buscar uma corretora, que entre as mais conhecidas estão Passfolio, TD Ameritrade, Tastyworks e Interactive Brokers. Além destas, chama atenção a corretora americana Avenue, de propriedade de brasileiros, que disponibiliza uma série de funcionalidades, como atendimento e site em português, remessa cambial facilitada, custos baixos e orientações sobre imposto de renda no Brasil.

Apesar das oportunidades de aplicação de recursos no exterior, bem como das facilidades cada vez maiores, antes de escolher seus ativos em terras estrangeiras, converse com um especialista, pois este investimento, assim como qualquer outro, tem riscos e pode ser prejudicial para suas finanças.

Grande abraço e até a próxima semana.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.