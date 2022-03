Previsões econômicas x Teorema de “chutágoras”?

Os economistas, em diversas vezes, são criticados por suas previsões econômicas, sobretudo quando as nuvens negras da instabilidade econômica pairam sob nossas cabeças e as estimativas não se concretizam perfeitamente.

Acredito que os economistas são os profissionais mais cobrados para estimar (e acertar) do que qualquer outra profissão. Nós economistas, no pesado encargo de analisar a conjuntura econômica, temos de ser sinceros, fazer previsões não é fácil.

Na sala de aula, quando abordo sobre previsões econômicas, faço uma analogia com o futebol, mais precisamente com um pênalti. Na penalidade máxima do futebol, o cobrador tem a missão de fazer o gol! Nós economistas, nas previsões econômicas, também temos de acertar.

Acredito que existam dois grupos de previsões, sendo uma técnica, que utiliza a ciência econômica como sustentação, e outra, o teorema de chutágoras.

TEOREMA DE CHUTÁGORAS

Vamos a analogia do futebol.

O jogador de futebol, ao cobrar o pênalti, se não deter uma carga de treino suficiente, chutar com a perna direita (sendo ele canhoto), fechando o olho no momento da cobrança, não colocando o pé de apoio na forma correta, tudo isto com baixa velocidade em direção a bola, qual a probabilidade do gol?

Improvável ou mesmo nenhuma chance. Este é o adepto do teorema de chutágoras.

PREVISÃO TÉCNICA

Em outro cenário, sob a ótica técnica, para o pênalti, o jogador treinou de forma suficiente, utiliza a perna direita (sendo ele destro), com olhos abertos, atento ao movimento do goleiro, com o pé de apoio na forma correta, na velocidade correta em direção a bola, e qual a probabilidade do gol?

É gol!!!

Bem, não é inteiramente verdade. A probabilidade de gol é bem maior, mas do outro lado, o goleiro pode defender, mesmo com toda técnica colocada pelo jogador.

Nós economistas, sabemos que quanto menos técnica empregada, as previsões viram um enorme chute sem técnica, a qual atribuo como teorema de chutágoras na economia. Os leigos no assunto e os tudólogos de plantão são mestres nesta “metodologia”.

TUDÓLOGOS DE PLANTÃO

O “tudólogo”, especialista em nada, comentarista de tudo, interessante coluna do Lira Neto, aborda esse interessante tema, de forma que atualmente pessoas sem preparo, especialmente nas redes sociais e eventos “técnicos”, se arriscam a fazer previsões do alface à bomba atômica, cometem erros crassos, e por diversas vezes, deixam o ambiente econômico ainda mais confuso.