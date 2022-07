Em 28 anos de Plano Real, inflação sobe 640,6% em Fortaleza

O mês de julho, especialmente para os economistas, remete a um dos principais planos econômicos no Brasil, o Plano Real. Em julho de 1994, foi iniciada a circulação da nova moeda nacional, símbolo do plano para superar o dragão da hiperinflação no Brasil.

As tentativas de controlar devastadora dinâmica inflacionária brasileira foram inúmeras, inclusive com estratégias nada convencionais, como o confisco de recursos financeiros e congelamento de preços.

HIPERINFLAÇÃO

Caro leitor, se você tem menos de 28 anos, não sabe o que é inflação anual de 2.477,15%, observada em 1993. Os efeitos colaterais da inflação elevada (hiperinflação) eram sentidos de forma aguda em todas as decisões econômicas.

O Plano Real resolveu o problema da hiperinflação no Brasil. Os avanços da economia brasileira nos anos seguintes, em grande medida, ocorreram em função das bases do referido plano.

Mas nem tudo é positivo. Ao longo dos anos, após sua implementação, o Plano Real teve de tomar novos rumos, e evidentemente, o cenário mudou, sobretudo em decorrências de crises econômicas.

PLANO REAL EM FORTALEZA

No sentido de buscar entender a desvalorização do Real ao longo de quase 3 décadas, especialmente em Fortaleza, busquei dos dados de inflação local*, e assim conseguir aferir os efeitos da inflação.

A inflação em Fortaleza, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde a implementação do Plano Real, alcança a marca de 640,6%.

Desde a implantação do Plano Real, a maior inflação anual em Fortaleza foi em 1995, quando registrou 18,3%, ainda sob os efeitos da inércia inflacionária.

A inflação se mostrou mais intensa, na casa dos dois dígitos, nos anos de 1995, 2002, 2015, 2021, e com grandes chances de ocorrer em 2022. Ou seja, estes últimos dois anos, o dragão inflacionário mostrou sua força com intensidade.

QUANTO VALE R$ 100,00?

De maneira a ficar mais claro a inflação nos últimos 28 anos, quanto vale hoje a quantia de R$ 100,00, quando se compara a julho de 1994?

Se estiver em pé, é melhor se sentar. Caso esteja sentado, se segure na cadeira. O valor de R$ 100,00 em 1994, hoje** em Fortaleza correspondem a R$ 13,50.

A inflação é altamente nociva para a economia e para o bem-estar da sociedade. Portanto, enfrentá-la é o nosso desafio, seja no “front” das políticas monetárias e fiscais, mas também necessitamos atuar no âmbito das políticas de rendas e do desenvolvimento econômico, para elevar o poder de compra dos agentes econômicos e melhorar o bem-estar social.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* Dados obtidos do Banco Central (Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS) e do IBGE (Sistema IBGE de Recuperação Automática – Sidra)

** Julho de 2022

