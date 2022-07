Economia cearense volta a apresentar crescimento maior que o Brasil

Os Índices de Atividade Econômica Nacional e Regional (IBC-Br e IBCR), publicados pelo Banco Central, são importantes indicadores para capturar a dinâmica da economia, especialmente pela sua periodicidade mensal.

Importante salientar que os índices IBC-Br e IBCR, no mercado e na academia, são conhecidos como a “prévia” do PIB, por ter elevado grau de sofisticação estatística e acurácia.

Entender como os “ventos econômicos estão soprando”, seja pela intensidade, seja pela força, é altamente estratégico em períodos de elevadas incertezas econômicas no radar, com o mar agitado da inflação resiliente e juros altos, bem como da recessão global no horizonte.

CEARÁ CRESCE MAIS QUE O BRASIL

Após um período de apagão de informações, vários indicadores voltaram a ser publicados pelo Banco Central nos últimos dias, e entre eles o IBC-Br e o IBCR, e este último contempla o Ceará.

A publicação mais recente dos indicadores de atividade econômica, com dados até maio de 2022, mostra que o Ceará, no período acumulado dos últimos 12 meses, apresenta crescimento de 3,2%, enquanto o Brasil registra crescimento levemente menor, 2,8%.

Na métrica dos últimos doze meses, o crescimento do Ceará superior ao Brasil voltou a acontecer no mês de março de 2022, após exatos 8 meses. Nos meses de julho/21 a fevereiro/22, a atividade econômica no Brasil foi mais dinâmica que no Ceará.

O crescimento mais pujante da economia cearense, entre outras variáveis, está atrelado fortemente com o avanço do volume dos serviços (+19,3%) e das atividades turísticas (+55,4%).

No Nordeste, a Bahia, com crescimento de 4,6% nos últimos doze meses, é o estado que apresenta velocidade de crescimento na economia mais intensa.

ECONOMIA DO NORDESTE

De acordo com dados do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – Etene, do Banco do Nordeste*, a Bahia é o estado de maior peso econômico na Região, seguido por Pernambuco e Ceará. As três maiores economias do Nordeste, representam aproximadamente 64% do PIB da Região.

O QUE SE ESPERA DA ECONOMIA CEARENSE?

Estimativas do Núcleo de Práticas em Economia da Unifor apontam que a economia cearense deve encerrar o ano de 2022 com crescimento de 2,1% no ano 2022, enquanto o Brasil, segundo as previsões do relatório Focus de ontem, crescerá 1,7% neste ano.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

*Parabéns ao Banco do Nordeste e ao Etene pelo aniversário de 70 anos celebrado nesta data.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil