Uniforme da Sul-Americana, nova Nação Alvinegra e calendário: tudo sobre camisas do Ceará em 2021

O Ceará busca consolidar um novo estágio de maturação na marca própria Vozão. Com o controle de todo o processo de fabricação de camisas oficiais, o clube busca ampliar o calendário de lançamentos, fornecendo mais opções ao torcedor e também benefícios ao sócio.

O Diário do Nordeste apurou, com exclusividade, as previsões de lançamento de camisas. Vale ressaltar que os materiais listados e as datas estão sujeitas à alteração por parte do clube. Novos produtos também podem ser planejados e divulgados posteriormente.

O processo teve início no fim de 2020, com a produção da Sertão Alvinegro, exclusiva da Copa do Nordeste, e da blusa Roxo pelo Vozão, escolhida em votação e voltada apenas ao sócio-torcedor.

Para a sequência de 2021, a expectativa é de maior distribuição de uniformes ao longo do ano. O enxoval esportivo segue no planejamento e será apresentado em abril - com exceção da Camisa 01.

Com o retorno para competições internacionais, a gestão também irá confeccionar uma camisa da Copa Sul Americana. O produto também será lançado em abril como uma referência (variação) da Camisa 02.

A fim de valorizar o apoio do sócio-torcedor alvinegro, que protagonizou o maior programa do futebol cearense e se manteve firme ao longo da pandemia de Covid-19, a comercialização da camisa da Sula será exclusiva para o nicho. O produto será fornecido em lote limitado e com o Patch do torneio.

A Camisa 01 está prevista para o final de maio. A data será próxima do aniversário do clube, comemorado em 2 de junho.

Calendário de lançamento do Ceará para 2021

Camisa 01: maio

Camisa 02: abril

Camisa Sul-Americana: abril

Nação Alvinegra: julho

Nação Alvinegra

Legenda: A Nação Alvinegra foi uma camisa produzida através de um concurso de design com a torcida Foto: divulgação / Ceará

O Ceará projeta a retomada da camisa Nação Alvinegra para 2021. A ação foi avaliada como positiva junto ao torcedor, que teve oportunidade de enviar layouts em concurso de design durante 2020.

O processo seguirá os mesmos moldes do último ano, com uma comissão interna definindo o material escolhido. A tendência é que a campanha seja fixa no calendário de camisas a fim de estreitar mais os laços com a torcida, que tem oportunidade de participar do processo.

O lançamento da nova Nação Alvinegra está programado para o fim de julho. O movimento também consolida a marca “Time do Povo” e surge como tendência da atual gestão dos departamentos comercial, de marketing e comunicação: aproximar os alvinegros do clube.