Classificação do Ceará na Sul-Americana depende apenas de si; Vovô tem decisão na Arena Castelão

Após quatro rodadas, o Ceará segue invicto e na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. É fato: o empate com o Arsenal de Sarandí-ARG na Arena Castelão estava fora dos planos. No entanto, ninguém afirmou que a busca pela classificação ao mata-mata seria fácil. Hoje, a tarefa depende apenas de si.

A 1ª posição é fruto da alta competitividade do chaveamento da Conmebol. Pelas apresentações iniciais, havia expectativa de duas equipes ascendendo na disputa pela vaga, mas o resultado atual é de maior equilíbrio dentre os participantes - apenas o Jorge Wilstermann, da Bolívia, não venceu.

Assim, no momento, o Vovô está na frente com seis pontos. A pontuação é a mesma do Bolívar-BOL, mas o saldo de gols é maior: 2x1. O Arsenal-ARG está em 3º, com cinco, e a outra equipe boliviana surge na lanterna, com dois.

Final no Castelão

O avançar da competição deixou o time alvinegro com uma decisão pela frente no próximo compromisso. Não há chance de classificação antecipada, mas o Ceará pode encaminhar a vaga na 2ª fase se vencer o Bolívar na quarta-feira (20), às 19h15, na Arena Castelão.

Legenda: Bolívar e Ceará empataram sem gols no Estádio Hernando Siles, na Bolívia Foto: Aizar Raldes/AFP

Isso porque abre três pontos de vantagem para a equipe celeste. Na outra partida, com Jorge Wilstermann e Arsenal se enfrentando na Bolívia, duas possibilidades surgem como vantajosas.

Vitória do Jorge Wilstermann: resultado deixaria a equipe com cinco pontos, a pontuação atual dos argentinos. Assim, ambos chegam na última rodada eliminados e sem pretensões na Sula. O Ceará precisará apenas de um empate em Cochabamba para ficar com a vaga. Empate em Cochabamba: a igualdade, apesar de manter os argentinos vivos, também eliminaria o Jorge Wilstermann. Como a equipe está próxima da zona de rebaixamento no Campeonato Boliviano, a Sul-Americana deixaria de ser prioridade ao “El Aviador”.

De todo modo, o momento deve ser de ascensão e foco no resultado em casa. Dos últimos três jogos, o time alvinegro não conseguiu marcar e segue com os tentos da estreia, quando bateu o Jorge Wilstermann por 3 a 1. O último episódio da fase de grupos será frente ao mesmo rival.

Jogos restantes do Grupo C da Sul-Americana

5ª rodada

19.05 - Jorge Wilstermann x Arsenal, às 19h15, no Félix Capriles

20.05 - Ceará x Bolívar, às 19h15, na Arena Castelão

6ª rodada