Reforços da Série B de 2024: confira todas as contratações do mercado da bola

A Série B de 2024 promete aumentar o nível de competitividade, com muitos clubes investindo alto no mercado para a sequência da temporada. O Diário do Nordeste lista todos os reforços anunciados até o momento pelos participantes do torneio. O Ceará, por exemplo, trouxe 12 contratações.

A lista alvinegra contempla: o goleiro Fernando Miguel (Fortaleza); os zagueiros Ramon Menezes (Athletico-GO) e Matheus Felipe (Athletico-PR); o lateral-esquerdo Matheus Bahia (Bahia); o lateral-direito Raí Ramos (São Paulo); os meias Lourenço (Vila Nova), Lucas Mugni (Bahia), Recalde (Newell´s Old Boys, da Argentina) e Bruninho (Guarani-SP); e os atacantes Aylon (Novorizontino), Facundo Barceló (Guaraní, do Paraguai) e Facundo Castro (O´Higgins, do Chile).

Total de reforços da Série B de 2024

19: Chapecoense

18: Amazonas-AM

17: Paysandu

14: Vila Nova

13: Ituano e Santos

12: Botafogo-SP, Ceará e CRB

e CRB 11: Mirassol e Operário-PR

10: Guarani-SP e Sport

9: Novorizontino

8: Avaí, Brusque-SC

6: Coritiba e Goiás

5: Ponte Preta

4: América-MG

Legenda: O atacante Jacaré deixou o Bahia e fechou com o América-MG para a Série B de 2024 Foto: Mourão Panda / América-MG

A expectativa da gestão alvinegra é anunciar mais uma ou duas peças. A janela de transferência do mercado nacional abriu no dia 11 de janeiro e segue até 7 de março. Após esse intervalo, um novo período será aberto no calendário: de 10 de julho de 2024 até 7 de setembro - o último momento.

A equipe da 2ª divisão com mais novidades oficializadas até o momento é a Chapecoense, com 19 contratações. Já o América-MG - rebaixado da Série A em 2023 - tem menos, com apenas quatro.

Contratações anunciados pelos clubes da Série B de 2024

Amazonas-AM (18)

ZAG: Iverton (Inter de Lages-SC)

ZAG: Fabiano (Confiança-SE)

ZAG: Wellington Carvalho (Paysandu)

LAE: Ailton (Rodina Moskva, da Rússia)

LAE: Bruno Dip (Operário-MS)

LAD: Ezequiel (Londrina)

VOL: Guilherme Mantuan (Botafogo-SP)

VOL: Wendell (São Bento-SP)

MEI: Eduardo (Urartu, da Armênia)

ATA: Jô (Corinthians)

ATA: Weverton (Cuiabá)

ATA: Mauro Bravo (Londrina)

ATA: Luquinhas (AC Oulu, da Finlândia)

ATA: Laércio (FC Anyang, da Coréia do Sul)

ATA: Rubens (Ypiranga-RS)

ATA: Ênio (RWD Molenbeek, da Bélgica)

ATA: William Barbio (Londrina)

ATA: Ceará (Nacional-AM)

Legenda: Com passagem por Ceará e Corinthians, o atacante Jô foi contratado pelo Amazonas-AM Foto: divulgação / Amazonas-AM

América-MG (4)

GOL: Dalberson (Famalicão, de Portugal)

MEI: Moisés (Shandong Taishan, da China)

ATA: Fabinho (Criciúma)

ATA: Jacaré (Bahia)

Avaí (8)

ZAG: Tiago Pagnussat (Ceará)

LAD: Gabriel Dias (Vasco)

LAE: Mário Sérgio (Ituano-SP)

VOL: Judson (San Jose Earthquakes, dos EUA)

VOL: Ronaldo Henrique (Sport)

MEI: João Paulo (CRB)

ATA: Hygor (Ceará)

ATA: Maurício Garcez (Coritiba)

Legenda: Ex-Ceará, o zagueiro Tiago Pagnussat foi contratado pelo Avaí Foto: reprodução / Avaí

BOTAFOGO-SP (12)

GOL: Michael Fracaro (Novorizontino)

GOL: João Carlos (Cuiabá)

ZAG: Fábio Sanches (Ponte Preta)

ZAG: Bernardo Schappo (Fortaleza)

LAD: Walisson (Botafogo)

MEI: Matheus Barbosa (Guarani-SP)

MEI: Leandro Maciel (Central Córdoba, da Argentina)

ATA: Alex Sandro (Tombense-MG)

ATA: Tiago Alves (Montedio Yamagata, do Japão)

ATA: Leandro Pereira (Tochigi, do Japão)

ATA: Emerson Negueba (Cuiabá)

ATA: Douglas Baggio (Novorizontino-SP)

Brusque-SC (8)

GOL: Georgemy Gonçalves (Novorizontino-SP)

GOL: Matheus Silva (Ceilândia)

ZAG: Matheus Salustiano (São Bernardo-SP)

LAD: Cristovam (Criciúma)

LAD: Ronei (Chapecoense)

VOL: Marcos Serrato (Atlético-GO)

ATA: Maycon Douglas (ABC)

ATA: Paulinho Moccelin (Londrina)

Ceará (12)

GOL: Fernando Miguel (Fortaleza)

ZAG: Ramon Menezes (Atlético-GO)

ZAG: Matheus Felipe (Athletico-PR)

LAD: Raí Ramos (São Paulo)

LAE: Matheus Bahia (Bahia)

MEI: Lourenço (Vila Nova)

MEI: Lucas Mugni (Bahia)

MEI: Jorge Recalde (Newell´s Old Boys, da Argentina)

MEI: Bruninho (Guarani-SP)

ATA: Aylon (Novorizontino)

ATA: Facundo Castro (O´Higgins, do Chile)

ATA: Facundo Barceló (Guaraní, do Paraguai)

Legenda: O atacante uruguaio Facundo Castro foi contratado pelo Ceará para 2024 Foto: Marcelo Vidal / Ceará

Chapecoense (19)

GOL: Gabriel Gasparotto (Botafogo-SP)

GOL: Léo Vieira (Juventude)

ZAG: João Paulo (Ferroviária-SP)

ZAG: Habraão (Fortaleza)

ZAG: Eduardo Doma (Vila Nova)

LAD: Mailton (Metalist, da Ucrânia)

LAD: Marcelinho (Vila Nova)

LAE: Kelvyn (Ceará)

VOL: Eduardo (Avaí)

VOL: Auremir (CRB)

VOL: Foguinho (Vegalta Sendai, do Japão)

VOL: Tárik (Botafogo-SP)

MEI: Marlone (Vila Nova)

MEI: Rafael Carvalheira (Ituano)

ATA: Walterson (Suwon FC, da Coréia do Sul)

ATA: Tiago Alves (Fagiano Okayama, do Japão)

ATA: Robinho (Hope Internacional-PR)

ATA: Perotti (FC Tokyo, do Japão)

ATA: Osman (Botafogo-SP)

Coritiba (6)

LAD: Rodrigo Gelado (Vila Nova)

VOL: Matheus Bianqui (Coritiba)

VOL: Arilson (Criciúma)

MEI: Vini Paulista (Juventude)

MEI: Matheus Frizzo (Tombense)

ATA: Figueiredo (Vasco)

Legenda: Joia da base do Vasco, Figueiredo fechou com o Coritiba para 2024 Foto: divulgação / Coritiba

CRB (12)

GOL: Matheus Albino (Botafogo-SP)

ZAG: Gustavo Henrique (Sampaio Corrêa)

LAD: Vitinho (Sampaio Corrêa)

LAE: Willian Formiga (Ceará)

VOL: João Pedro (Tombense)

VOL: Rômulo (Criciúma)

MEI: Alejandro Viniegra (Ituano)

MEI: Gegê (Vitória-BA)

MEI: Jorginho (Sport)

ATA: Facundo Labandeira (Sport)

ATA: Bruno Dentinho (Red Bull Bragantino)

ATA: Welder (Vitória-BA)

GOIÁS (6)

LAD: Weverton (Ponte Preta)

VOL: Juninho (Orlando City, dos EUA)

VOL: Wellington (Avaí)

MEI: Luiz Henrique (Botafogo-SP)

MEI: Iván Torres (Olímpia, do Paraguai)

ATA: Paulo Baya (Ponte Preta)

GUARANI-SP (10)

ZAG: Pedro Henrique (Beroe, da Bulgária)

ZAG: Márcio Silva (Coritiba)

ZAG: Léo Santos (Ceará)

ZAG: Rayan (Criciúma)

LAE: Hélder (Criciúma)

VOL: Camacho (Santos)

VOL: Anderson Leite (CRB)

MEI: Chay (Ceará)

ATA: Reinaldo (Santa Clara, de Portugal)

ATA: Gabriel Santos (Sport)

Legenda: O meia Chay acertou com o Guaraní-SP após passagem pelo Ceará Foto: divulgação / Guarani-SP

ITUANO (13)

GOL: Saulo (Londrina)

ZAG: Vitão (Cuiabá)

ZAG: João Vialle (Pouso Alegre-MG)

LAD: Léo Duarte (Vila Nova)

MEI: Miqueias (Criciúma)

MEI: Jean Pyerre (Avaí)

MEI: Matheus Maia (Los Angeles FC, dos EUA)

ATA: Thonny Anderson (Red Bull Bragantino)

ATA: Marcelo Mineiro (Red Bull Bragantino)

ATA: Bruno Alves (Paysandu)

ATA: Salatiel (Botafogo-SP)

ATA: Pablo (Vitória-BA)

ATA: Ruan Carlos (São Bento-SP)

MIRASSOL (11)

GOL: Vanderlei (Vila Nova)

ZAG: Wanderson (América-MG)

ZAG: Henri (Palmeiras)

ZAG: Gazal (Atlético-GO)

LAD: Warley (Ceará)

LAE: Marcelo (Vitória-BA)

VOL: Ronald (Fortaleza)

MEI: Isaque (Guarani-SP)

ATA: Paulinho Bóia (América-MG)

ATA: Diego Gonçalves (Goiás)

ATA: Dellatorre (Montedio Yamagata, do Japão)

NOVORIZONTINO (9)

GOL: Airton (Chapecoense)

GOL: Marcelo (Brasil-RS)

ZAG: Chico Alves (Sport)

ZAG: Rafael Donato (Vila Nova)

LAD: Rodrigo Soares (Atlético-GO)

LAE: Danilo Barcelos (Ceará)

VOL: Wilian Farias (Coritiba)

ATA: Neto Pessoa (Vila Nova)

ATA: Waguinho (Avaí)

OPERÁRIO-PR (11)

GOL: Gabriel Mesquita (Cruzeiro)

LAD: Pacheco (Ituano)

VOL: Jacy (Paysandu)

VOL: Rodrigo Lindoso (Ceará)

VOL: João Denoni (Maringá)

MEI: Neto Paraíba (Sampaio Corrêa)

MEI: Rodriguinho (Remo)

ATA: Marcelo Cirino (Athletico-PR)

ATA: Ronaldo (Novorizontino)

ATA: Maxwell (Náutico)

ATA: Guilherme Pira (Nacional, de Portugal)

Legenda: Marcelo Cirino é o novo reforço do Operário-PR para 2024 Foto: André Oito / Operário-PR

PAYSANDU (17)

GOL: Diogo Silva (CRB)

ZAG: Carlão (Almería, da Espanha)

ZAG: Lucas Maia (Puebla, do México)

LAD: Michel Macedo (Ceará)

LAD: Bryan Borges (Novorizontino)

LAE: Geferson (CSKA Sofia, da Bulgária)

VOL: Guilherme Bispo (KuPS, da Finlândia)

VOL: Leandro Vilela (Mirassol)

VOL: Netinho (Botafogo-PB)

VOL: Val Soares (Marítimo, de Portugal)

MEI: Biel (Novorizontino)

ATA: Ruan Ribeiro (FK Valmiera, da Letônia)

ATA: Jean Dias (Internacional)

ATA: Leandro (FC Tokyo, do Japão)

ATA: Nicolas (Ceará)

ATA: Edinho (Fortaleza)

ATA: Hyuri (CRB)

PONTE PRETA (5)

ZAG: Nilson Jr. (Sepahan, do Irã)

LAD: Igor Inocêncio (Ceará)

VOL: Emerson Santos (Juventude)

MEI: Dodô (Goiás)

ATA: Iago Dias (Londrina)

SANTOS (13)

ZAG: Gil (Corinthians)

LAD: Hayner (Azuriz, do Paraná)

LAD: Aderlan (Red Bull Bragantino)

LAE: Jorge (Palmeiras)

VOL: João Schmidt (Kawasaki Frontale, do Japão)

VOL: Diego Pituca (Kashima Antlers, do Japão)

MEI: Giuliano (Corinthians)

MEI: Cazares (América-MG)

MEI: Otero (Aucas, do Equador)

ATA: Guilherme (Fortaleza)

ATA: Pedrinho (Lokomotiv Moscou, da Rússia)

ATA: Willian Bigode (Athletico-PR)

ATA: Marcelinho (Tombense)

Legenda: O experiente zagueiro Gil acertou com o Santos para 2024 Foto: divulgação / Santos

SPORT (10)

GOL: Thiago Couto (Juventude)

GOL: Caíque França (Ponte Preta)

ZAG: Luciano Castán (Cruzeiro)

LAE: Riquelme (Vasco)

MEI: Pedro Vilhena (São Paulo)

ATA: Romarinho (Fortaleza)

ATA: Gustavo Coutinho (Fortaleza)

ATA: Zé Roberto (Ceará)

ATA: Pablo Dyego (Ponte Preta)

ATA: Arthur Caike (Kashima Antlers, do Japão)

VILA NOVA (14)

ZAG: Anderson Conceição (CRB)

ZAG: Matheus Cabral (Botafogo)

LAD: Apodi (Goiás)

LAD: Matheus Pivô (Sampaio Corrêa)

LAE: Eric (Jacuipense-BA)

LAE: Roberto (Novorizontino)

VOL: Bruno Matias (Tombense-MG)

VOL: João Vitor (Operário VG-MT)

VOL: Fernando (Sevilla)

MEI: Estêvão (Internacional)

ATA: Sandrinho (Goiás)

ATA: Igor Bolt (Amazonas-AM)

ATA: Fernandão (Tombense-MG)

ATA: Eron (Caxias-RS)