Pedro Raul paga PIX por assistência para gol pelo Ceará; veja valor

O atacante Pedro Raul marcou duas vezes na vitória do Ceará contra o Vasco por 2 a 1, nesta terça-feira (15), na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro. Em grande fase, o centroavante chegou ao 9º gol em 10 jogos pelo Vovô e ainda revelou um estímulo para o elenco: pagamento de PIX por assistência.

“Falei para eles que eu sempre pago pela assistência, e nesse jogo eu ia dobrar, então Mugni e Guilherme vão receber um PIX agora no vestiário”, afirmou em entrevista após a partida.

O Diário do Nordeste apurou que desde a chegada em Porangabuçu, em fevereiro, Pedro Raul tem a prática de pagar R$ 500 por cada passe para gol. Como prometeu dobrar, o bônus foi de R$ 1 mil contra o Vasco. A iniciativa é uma brincadeira com os companheiros e também um novo incentivo.

No fim, a verdade é que o centroavante de 28 anos precisa do Ceará tal qual o Vovô necessitava dele. O casamento é perfeito: o atleta queria receber acolhimento e confiança, enquanto o time precisava de uma peça com essas características para completar o esquema tático. A cada nova exibição, Pedro Raul se mostra mais essencial, sendo agora o artilheiro da Série A com quatro gols em quatro jogos, além de ter balançado as redes também na final do Campeonato Cearense, decretando o título estadual.

Se o salário é próximo de R$ 700 mil por mês, alto para os padrões do Ceará, e exige uma composição com o Corinthians para o pagamento, a verdade é que tudo isso já se pagou. O contrato atual é de empréstimo até dezembro de 2025.